Gustavo Scarpa elogia Abel Ferreira no Palmeiras: ‘Passa muita confiança para a gente’

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras venceu, na última terça-feira (15), o Libertad, por 3 a 0, e um dos destaques do confronto foi o meia Gustavo Scarpa, que concedeu uma entrevista coletiva nesta quinta-feira (17), na qual comentou sobre o trabalho de Abel Ferreira, treinador com o qual ganhou minutos e a titularidade.

– A gente sente o respaldo dele, sentimos que ele confia muito no grupo e não permite que nada externo nos atrapalhe. A gente gosta bastante porque ele foca na questão tática, o que a gente faz dentro de campo. O extracampo ele deve resolver fora daqui, com quem tem poder pra fazer alguma coisa. Como a nossa função é jogar, é nisso que ele foca com a gente. É um cara que passa muita confiança pra gente. O diferencial é que ele treina a igualmente a equipe titular e a reserva, então todos sabemos o que temos que fazer dentro de campo.O atleta falou, também, sobre a importância do método de trabalho da comissão técnica alviverde e como isso ajuda os atletas a terem bons desempenhos, mesmo atuando fora de posição.

Por fim, o meia comentou sobre as dificuldades que viveu no Verdão, sendo pouco utilizado e considerando sair do clube.

– Eu não pensava mais em jogar esse ano, pensava que ia precisa arrumar outra alternativa, pois tive poucas oportunidades antes do Abel chegar. Me mantive com a cabeça boa e trabalhando pra que eu pudesse aproveitar quando tivesse uma oportunidade, demorou pra chegar, mas estava preparado. Estou muito feliz em poder dar a volta por cima.