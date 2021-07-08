Gustavo Scarpa, do Palmeiras, é eleito o melhor jogador do mês de junho do Campeonato Brasileiro

O meia do Palmeiras Gustavo Scarpa foi eleito o Jogador do Mês de Junho do Brasileirão Assaí 2021. Concorrendo ao prêmio pela primeira vez, o jogador conquistou o troféu depois de uma eleição com aproximadamente 40 jornalistas que acompanham a competição nacional.Em grande fase no Verdão, Scarpa colecionou cinco assistências e um gol durante as sete partidas que atuou pelo Brasileirão no mês de junho. Além das participações diretas, o jogador também foi fundamental para o funcionamento coletivo da equipe, colaborando com passes e finalizações.
– Estou feliz por ter sido o eleito o Jogador do Mês de Junho do Brasileirão Assaí. Espero manter meu alto nível e ajudar o Palmeiras – disse o meia à CBF.Vencedor, o camisa 14 foi seguido de perto por Hulk, do Atlético-MG, e pela dupla Artur e Ytalo, do Red Bull Bragantino, que fecharam o quarteto de atletas mais bem votados. Ao todo, 20 jogadores de dez clubes diferentes receberam votos para Jogador do Mês de Junho, segundo informado pela CBF.
Vale lembrar que nunca um jogador do Palmeiras havia conquistado esse prêmio desde que a CBF iniciou a votação de melhor jogador do mês, ainda na temporada 2020. Em contrapartida, o Alviverde já havia vencido no Campeonato Brasileiro Feminino, com a atacante Bia Zaneratto, ganhadora do mês de maio.