Gustavo Scarpa, do Palmeiras, é eleito o melhor jogador do mês de junho do Campeonato Brasileiro

Crédito: Divulgação/CBF

O meia do Palmeiras Gustavo Scarpa foi eleito o Jogador do Mês de Junho do Brasileirão Assaí 2021. Concorrendo ao prêmio pela primeira vez, o jogador conquistou o troféu depois de uma eleição com aproximadamente 40 jornalistas que acompanham a competição nacional.Em grande fase no Verdão, Scarpa colecionou cinco assistências e um gol durante as sete partidas que atuou pelo Brasileirão no mês de junho. Além das participações diretas, o jogador também foi fundamental para o funcionamento coletivo da equipe, colaborando com passes e finalizações.

– Estou feliz por ter sido o eleito o Jogador do Mês de Junho do Brasileirão Assaí. Espero manter meu alto nível e ajudar o Palmeiras – disse o meia à CBF.Vencedor, o camisa 14 foi seguido de perto por Hulk, do Atlético-MG, e pela dupla Artur e Ytalo, do Red Bull Bragantino, que fecharam o quarteto de atletas mais bem votados. Ao todo, 20 jogadores de dez clubes diferentes receberam votos para Jogador do Mês de Junho, segundo informado pela CBF.