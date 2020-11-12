Gustavo Scarpa comemora gol pelo Palmeiras e desabafa: ‘Estou voltando a ter oportunidades’

Crédito: Cesar Greco/Ag. Palmeiras

Em entrevista concedida ao site oficial do Verdão, Scarpa, que não recebia uma oportunidade como titular desde a derrota para o Coritiba no Brasileirão, desabafou sobre a falta de chances na temporada.

– Esse gol representa algo muito bom. Um momento muito bom que eu volto a viver aqui dentro do clube. Passei por um momento complicado, mas estou voltando a ter oportunidades e estou muito feliz com isso – comentou.

Assim como Ramires, Gustavo é o jogador mais acionado no banco de reservas pelos treinadores desde a paralisação das competições por conta da pandemia da Covid-19, entrando no decorrer da partida 17 vezes nos últimos 32 jogos.Questionado a respeito da sua posição de preferência, Scarpa se colocou à disposição do técnico Abel Ferreira, comemorou novamente o gol marcado e projetou o duelo de volta, que está previsto para a próxima quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), no Castelão.

– Espero que eu consiga dar conta do recado, independente da posição que eu vou jogar. E fico muito feliz com o gol, que abriu caminho para essa vitória um tanto quanto elástica. Mas a gente não pode se acomodar porque ainda temos o segundo jogo pela frente – completou.