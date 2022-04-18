Gustavo Sauer é regularizado e pode estrear pelo Botafogo na Copa do Brasil

O Botafogo pode contar com mais um dos jogadores contratados na primeira janela da "Era John Textor" diante do Ceilândia, nesta quarta-feira, na estreia do clube na Copa do Brasil. Gustavo Sauer foi regularizado e teve o nome publicado no BID na tarde desta segunda-feira.+ Garçom! Daniel Borges, do Botafogo, alcança temporada com mais assistências da carreira

Desta forma, o camisa 10 está liberado para entrar em campo pelo Botafogo. O meia estava atuando regularmente pelo Boavista-POR, mas ainda não fez muitas sessões de treinamento pelo Glorioso. No fim, a decisão de levá-lo ou não para o duelo é do treinador Luís Castro.

Gustavo Sauer chegou ao Rio de Janeiro no fim de semana. O meio-campista é um dos maiores investimentos do Glorioso nesta janela: 2 milhões de euros (R$ 10,4 milhões, na cotação atual).