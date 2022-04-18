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Gustavo Sauer é regularizado e pode estrear pelo Botafogo na Copa do Brasil

Camisa 10, no Rio de Janeiro desde o fim de semana, teve nome publicado pelo Botafogo no BID nesta segunda-feira e está regularizado para atuar contra o Ceilândia-DF...

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 18:35

LanceNet

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Publicado em 

18 abr 2022 às 18:35
O Botafogo pode contar com mais um dos jogadores contratados na primeira janela da "Era John Textor" diante do Ceilândia, nesta quarta-feira, na estreia do clube na Copa do Brasil. Gustavo Sauer foi regularizado e teve o nome publicado no BID na tarde desta segunda-feira.+ Garçom! Daniel Borges, do Botafogo, alcança temporada com mais assistências da carreira
Desta forma, o camisa 10 está liberado para entrar em campo pelo Botafogo. O meia estava atuando regularmente pelo Boavista-POR, mas ainda não fez muitas sessões de treinamento pelo Glorioso. No fim, a decisão de levá-lo ou não para o duelo é do treinador Luís Castro.
Gustavo Sauer chegou ao Rio de Janeiro no fim de semana. O meio-campista é um dos maiores investimentos do Glorioso nesta janela: 2 milhões de euros (R$ 10,4 milhões, na cotação atual).
Crédito: GustavoSaueréonovocamisa10doBotafogo(Reprodução/Botafogo

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