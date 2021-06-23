Gustavo Mosquito volta ao Corinthians e Luan segue fora; confira relacionados e provável time

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na tarde desta quarta-feira, o Corinthians encerrou sua preparação para enfrentar o Sport, na Neo Química Arena, nesta quinta, às 19h, pela sexta rodada do Brasileirão-2021. Sylvinho segue com desfalques no setor ofensivo, mas tem a volta de Gustavo Mosquito para a lista de relacionados.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Uma novidade da relação é a presença do jovem Felipe Augusto, promovido das categorias de base no início desta temporada. Ele será uma das opções para o ataque, em meio às baixas que a comissão técnica tem tido no setor. Outro garoto na lista é o meio-campista Mandaca, que já jogou o Paulistão.

O meia Luan segue em tratamento de uma tendinite no músculo adutor da coxa direita. Além dele, Léo Nate continua o tratamento de uma luxação no ombro esquerdo. Gustavo Mantuan e Ruan Oliveira estão em transição com a equipe de preparação física. Já Otero está com a seleção da Venezuela.

Um provável Corinthians é: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Gabriel e Roni (Vitinho); Gustavo Mosquito, Mateus Vital e Jô (Ramiro).

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