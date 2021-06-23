Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Gustavo Mosquito volta ao Corinthians e Luan segue fora; confira relacionados e provável time
futebol

Gustavo Mosquito volta ao Corinthians e Luan segue fora; confira relacionados e provável time

Novidade na lista foi o jovem Felipe Augusto, da base do clube. Além de Luan, Léo Natel será desfalque novamente e ambos não enfrentam o Sport nesta quinta-feira...

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 20:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 jun 2021 às 20:00
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na tarde desta quarta-feira, o Corinthians encerrou sua preparação para enfrentar o Sport, na Neo Química Arena, nesta quinta, às 19h, pela sexta rodada do Brasileirão-2021. Sylvinho segue com desfalques no setor ofensivo, mas tem a volta de Gustavo Mosquito para a lista de relacionados.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Bruno Méndez é mais um! Veja quem já deixou o Corinthians em 2021
Uma novidade da relação é a presença do jovem Felipe Augusto, promovido das categorias de base no início desta temporada. Ele será uma das opções para o ataque, em meio às baixas que a comissão técnica tem tido no setor. Outro garoto na lista é o meio-campista Mandaca, que já jogou o Paulistão.
O meia Luan segue em tratamento de uma tendinite no músculo adutor da coxa direita. Além dele, Léo Nate continua o tratamento de uma luxação no ombro esquerdo. Gustavo Mantuan e Ruan Oliveira estão em transição com a equipe de preparação física. Já Otero está com a seleção da Venezuela.
Um provável Corinthians é: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Gabriel e Roni (Vitinho); Gustavo Mosquito, Mateus Vital e Jô (Ramiro).
Confira a lista de relacionados de Corinthians:
Goleiros: Cássio e Matheus DonelliLaterais: Fábio Santos, Fagner e Lucas PitonZagueiros: Gil, Jemerson, João Victor e Raul GustavoMeio-campistas: Adson, Araos, Cantillo, Gabriel, Gabriel Pereira, Mandaca, Mateus Vital, Ramiro, Roni, Vitinho e XavierAtacantes: Cauê, Felipe, Gustavo Silva e Jô

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Chernobyl: a história das milhares de crianças atingidas pela catástrofe que foram tratadas em Cuba
Estrutura conhecida como "Zé Roberto" já estava em situação precária há 10 anos, segundo os moradores; prefeitura interditou o local e prometeu medidas emergenciais.
Incêndio atinge ponte em mau estado e isola comunidade em São Mateus
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Lula passa por cirurgia e remove lesão de câncer de pele na cabeça

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados