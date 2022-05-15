Gustavo Morínigo valoriza vitória do Coritiba após semana ruim: 'Tínhamos que dar uma resposta'

Na tarde deste domingo (15), o Coritiba recebeu e venceu o América-MG, por 1 a 0, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2022. O resultado colocou o time comandado por Gustavo Morínigo na 6ª colocação do torneio. Após o confronto, o técnico valorizou o resultado em meio à uma semana de atuações ruins.

- Além de falar se jogamos bem ou mal, hoje a vitória é muito mais que importante para nós, para colocar fim à essa semana que foi muito ruim para nós, algo que lamentamos muito. Depois da eliminação na Copa do Brasil e da atuação ruim contra o Avaí, o grupo tinha que dar uma resposta rápida para não ficar nessa decepção, que marcou muito o time.

Em seguida, Morínigo se referiu à equipe como 'guerreira' e elogiou a torcida que foi ao estádio Couto Pereira.

- A resposta do jogadores vai para toda a torcida. É um time guerreiro, passamos um momento ruim, mas eles nos apoiaram novamente. O time, dentro de campo, foi para cima a todo instante. Foi um jogo chave para todo nós.

Agora, o Coritiba volta a campo somente no próximo sábado (21). Fora de casa, o Coxa encara o Atlético-GO, às 16h30, em partida válida pela sétima rodada do Brasileirão Série A de 2022.