Gustavo Morínigo pede reação após revés do Coritiba

A reta final da fase de classificação do Campeonato Paranaense chegou e o Coritiba tropeçou diante do Azuriz, fora de casa, ao perder por 1 a 0.

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O resultado impediu o time de assumir a liderança do torneio estadual e o técnico Gustavo Morínigo espera que o time tenha uma reação mais rápida.

‘Temos que ser conscientes com o que estamos trabalhando e falando. Estamos tratando de criar uma geração de jogadores vitoriosos e isso tem que começar. Temos que nos levantar rapidamente após esse tipo de derrota’, afirmou.

Última Rodada

Na jornada final do estadual, o Coritiba mede forças com o Maringá, que atualmente está na ponta de cima da classificação.