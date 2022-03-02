Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Gustavo Morínigo pede reação após revés do Coritiba

Coxa foi superado no estadual e perdeu a chance de assumir a liderança do Paranaense...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mar 2022 às 15:42

Publicado em 02 de Março de 2022 às 15:42

A reta final da fase de classificação do Campeonato Paranaense chegou e o Coritiba tropeçou diante do Azuriz, fora de casa, ao perder por 1 a 0.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
O resultado impediu o time de assumir a liderança do torneio estadual e o técnico Gustavo Morínigo espera que o time tenha uma reação mais rápida.
‘Temos que ser conscientes com o que estamos trabalhando e falando. Estamos tratando de criar uma geração de jogadores vitoriosos e isso tem que começar. Temos que nos levantar rapidamente após esse tipo de derrota’, afirmou.
Última Rodada
Na jornada final do estadual, o Coritiba mede forças com o Maringá, que atualmente está na ponta de cima da classificação.
Crédito: TreinadorparaguaioemaçãonoCoxa(Divulgação/Coritiba

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

coritiba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bebê nasce dentro de carro de app a caminho de hospital na Serra
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Imagem de destaque
CDI não é tudo: como definir seu próprio benchmark

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados