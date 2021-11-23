Gustavo Morínigo não garante a permanência no Coritiba

O último jogo do Coritiba dentro de casa na Série B terminou de maneira frustrante. Diante do Confiança, o Coxa foi superado por 1 a 0.

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Após o duelo, o técnico Gustavo Morínigo, que geriu o projeto de retomada à elite do futebol nacional, não garantiu a sua presença para a próxima temporada.

‘A diretoria está organizando o planejamento do ano que vem com o departamento de futebol. Independentemente de ficarmos ou não ficarmos, isso não se altera nunca. Essa semana estamos conversando, fechando algumas coisas pessoais. A partir daí, vamos voltar ao trabalho normalmente ou terminar da melhor maneira’, afirmou na coletiva.

Com a situação definida na temporada, o Coritiba volta a campo na sexta-feira, quando encara a Ponte Preta, em Campinas.