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futebol

Gustavo Morínigo não garante a permanência no Coritiba

Treinador prometeu pensar em seu futuro nos próximos dias e tomar a decisão...
LanceNet

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Publicado em 

22 nov 2021 às 21:29

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 21:29

O último jogo do Coritiba dentro de casa na Série B terminou de maneira frustrante. Diante do Confiança, o Coxa foi superado por 1 a 0.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Após o duelo, o técnico Gustavo Morínigo, que geriu o projeto de retomada à elite do futebol nacional, não garantiu a sua presença para a próxima temporada.
‘A diretoria está organizando o planejamento do ano que vem com o departamento de futebol. Independentemente de ficarmos ou não ficarmos, isso não se altera nunca. Essa semana estamos conversando, fechando algumas coisas pessoais. A partir daí, vamos voltar ao trabalho normalmente ou terminar da melhor maneira’, afirmou na coletiva.
Com a situação definida na temporada, o Coritiba volta a campo na sexta-feira, quando encara a Ponte Preta, em Campinas.
Crédito: TreinadorparaguaioestánoCoxaháoitomeses(Divulgação/Coritiba

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