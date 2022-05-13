Gustavo Morínigo assume a responsabilidade por queda do Coritiba na Copa do Brasil

A Copa do Brasil acabou para o Coritiba. Na Vila Belmiro, a equipe foi bem abaixo diante do Santos e foi superada por 3 a 0.
Com o placar, o Coxa se despediu do torneio e o técnico Gustavo Morínigo chamou a responsabilidade.
‘Sou responsável pela eliminação, mas não podemos culpar a estratégia. Não foi um bom dia para nós. Não conseguimos manter o jogo que vinha nos caracterizando, de profundidade, de velocidade’, disparou na coletiva.
Com a queda no mata-mata, o Coritiba foca as atenções no Campeonato Brasileiro, onde aparece na 10ª colocação.