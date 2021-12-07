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futebol

Gustavo Morínigo alerta para 2022 do Coritiba: 'É um ano diferente'

Treinador paraguaio está de olho no planejamento e contratações do Coxa para a próxima temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 dez 2021 às 15:15

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 15:15

Após recolocar o Coritiba na elite do futebol nacional mais uma vez, o técnico Gustavo Morínigo não esconde a sua preocupação com o futuro do Coxa na Série A.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Sem esconder o jogo, o treinador acredita que 2022 será uma temporada bem diferente e com o time paranaense na briga pela permanência.
A ideia é trazer reforços mais ‘acostumados’ a jogar a elite e evitar um novo rebaixamento, que seria prejudicial ao clube.
‘Ano que vem é totalmente diferente. Um ano em que o Coritiba terá mais responsabilidades e onde teremos que trabalhar para um Coxa na primeira divisão por muitos anos’, declarou ao site oficial.
Continuidade
Vale citar, que Morínigo confirmou a sua permanência no Coritiba para 2022 após muitas especulações sobre o futuro.
Crédito: TreinadorparaguaioestánoCoxadesdeatemporada2020(Divulgação/Coritiba

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