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futebol

Gustavo Morínigo afirma que Coritiba já pensa na próxima temporada

Diante da situação complicada no Brasileirão, o Coxa já começa a projetar 2021...
LanceNet

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Publicado em 

05 fev 2021 às 16:54

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 16:54

Crédito: Divulgação/Coritiba
Os próximos dias serão de muito trabalho no Coritiba. Após o revés para o Fortaleza, o Coxa viu um rival na luta contra a queda abrir grande vantagem e por consequência a sua situação ficou complicadíssima para ficar na Série A.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Na coletiva de imprensa, o técnico Gustavo Morínigo prometeu muita luta nas rodadas finais do Brasileirão e afirmou que o clube já pensa na temporada 2021.
‘Evidentemente a situação se complica mais com esta derrota. Hoje (quinta-feira), não conseguimos fazer uma boa partida. Nós somos uma equipe digna, que vai trabalhar e jogar até o último que tem enquanto houver possibilidades. Nós temos que seguir trabalhando, seguir acreditando no que podemos fazer’, afirmou, antes de completar:
‘Nós, sim, já estamos trabalhando há um tempo com as próximas contratações que vamos ter para o campeonato que seja’.
+ Confira a classificação do Brasileirão somente com jogos de visitantes
O próximo jogo do Coritiba será no sábado, diante do Santos, na Vila Belmiro.

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