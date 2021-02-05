Gustavo Morínigo afirma que Coritiba já pensa na próxima temporada

Crédito: Divulgação/Coritiba

Os próximos dias serão de muito trabalho no Coritiba. Após o revés para o Fortaleza, o Coxa viu um rival na luta contra a queda abrir grande vantagem e por consequência a sua situação ficou complicadíssima para ficar na Série A.

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Na coletiva de imprensa, o técnico Gustavo Morínigo prometeu muita luta nas rodadas finais do Brasileirão e afirmou que o clube já pensa na temporada 2021.

‘Evidentemente a situação se complica mais com esta derrota. Hoje (quinta-feira), não conseguimos fazer uma boa partida. Nós somos uma equipe digna, que vai trabalhar e jogar até o último que tem enquanto houver possibilidades. Nós temos que seguir trabalhando, seguir acreditando no que podemos fazer’, afirmou, antes de completar:

‘Nós, sim, já estamos trabalhando há um tempo com as próximas contratações que vamos ter para o campeonato que seja’.

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