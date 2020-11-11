Gustavo Mantuan passa por cirurgia no joelho e deve voltar a jogar pelo Corinthians em até oito meses

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na manhã desta quarta-feira, o meia Gustavo Mantuan passou por cirurgia no joelho esquerdo, no Hospital São Luiz, unidade do Morumbi, para corrigir o ligamento cruzado anterior, que rompeu durante um amistoso pela Seleção Brasileira sub-20, no dia 28 de outubro, há exatamente duas semanas. O tempo de recuperação previsto para voltar a jogar é de até oito meses.O procedimento foi realizado pelo consultor médico do Corinthians, Dr. Joaquim Grava, e o médico Dr. Ivan Grava, em conjunto com a equipe médica do Dr. Moisés Cohen. A operação, segundo o clube, foi bem-sucedida.

Dessa forma, o atleta ficará afastado dos gramados por um período de seis a oito meses e iniciará tratamento de fisioterapia em, aproximadamente, 40 dias.

Formado na base do Timão, Mantuan atuou em sete partidas com o profissional neste ano e marcou seu primeiro gol uma semana antes da lesão, quando a equipe bateu o Vasco por 2 a 1, em São Januário, pela 18ª rodada do Brasileirão-2020. O desfalque causou um problema para Mancini, que havia apostado no garoto e tem sofrido para encontrar a formação ideal no ataque.