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Gustavo Mantuan passa por cirurgia no joelho e deve voltar a jogar pelo Corinthians em até oito meses

Meia-atacante foi operado na manhã desta quarta-feira para reconstruir o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, lesionado enquanto estava com a Seleção sub-20...
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Publicado em 

11 nov 2020 às 13:16

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 13:16

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na manhã desta quarta-feira, o meia Gustavo Mantuan passou por cirurgia no joelho esquerdo, no Hospital São Luiz, unidade do Morumbi, para corrigir o ligamento cruzado anterior, que rompeu durante um amistoso pela Seleção Brasileira sub-20, no dia 28 de outubro, há exatamente duas semanas. O tempo de recuperação previsto para voltar a jogar é de até oito meses.O procedimento foi realizado pelo consultor médico do Corinthians, Dr. Joaquim Grava, e o médico Dr. Ivan Grava, em conjunto com a equipe médica do Dr. Moisés Cohen. A operação, segundo o clube, foi bem-sucedida.
Dessa forma, o atleta ficará afastado dos gramados por um período de seis a oito meses e iniciará tratamento de fisioterapia em, aproximadamente, 40 dias.
Formado na base do Timão, Mantuan atuou em sete partidas com o profissional neste ano e marcou seu primeiro gol uma semana antes da lesão, quando a equipe bateu o Vasco por 2 a 1, em São Januário, pela 18ª rodada do Brasileirão-2020. O desfalque causou um problema para Mancini, que havia apostado no garoto e tem sofrido para encontrar a formação ideal no ataque.
Em 2018, Mantuan já havia rompido o ligamento cruzado do joelho direito e acabou ficando nove meses fora de combate. No ano passado, ele sofreu a mesma lesão no joelho esquerdo, provocando novamente um longo período sem jogar, ou seja, essa nova lesão é a terceira em três temporadas para o jovem de 19 anos, que vinha ganhando espaço com Vagner Mancini.

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