Gustavo Mantuan celebra volta ao Corinthians após quase um ano sem jogar pelo time: 'Vitória pessoal'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Depois de ficar 353 dias sem disputar uma partida pelo Corinthians, Gustavo Mantuan finalmente participou de um jogo pelo time. No último sábado, o meia entrou apenas no finalzinho do confronto com o Sport, na Arena Pernambuco, onde substituiu Renato Augusto aos 43 minutos do segundo tempo. Porém, o simples fato de ter entrado em campo novamente já foi motivo de comemoração para o jogador.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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O jovem de 20 anos rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante um jogo-treino da Seleção Brasileira Sub-20, em outubro do ano passado, quando enfrentou a equipe sub-23 do próprio Corinthians. E a lesão grave ocorreu poucos dias depois de ele ter marcado o seu primeiro gol como profissional do clube na vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, em São Januário.

Por causa do problema, o meio-campista precisou ser submetido a uma cirurgia. Para completar, quando estava recuperando a sua condição física para poder voltar a atuar, o atleta contraiu a Covid-19 e por isso precisou ficar afastado dos treinos e dos jogos por dez dias, atrasando assim o seu processo de reabilitação para ficar à disposição para atuar.Diante de tudo isso, Mantuan fez uma postagem em suas redes sociais no último domingo para celebrar o fato de ter voltado a jogar no confronto com o Sport, embora tenha lamentado a derrota por 1 a 0 que encerrou uma invencibilidade de dez partidas do Timão no Campeonato Brasileiro.

- Ontem (sábado) infelizmente não conseguimos o resultado que queríamos mas ontem foi um dia especial pra mim, uma VITÓRIA PESSOAL - afirmou o jogador, em sua página no Instagram, usando letras maiúsculas para destacar o triunfo para si próprio depois de amargar um longo período sem poder atuar.

E vale ressaltar também que Mantuan realizou, no ano passado, já a sua terceira cirurgia. Anteriormente, ele precisou ser operado por duas vezes após ter rompido os ligamentos do joelho direito em 2017 e, depois, do esquerdo em 2019.

- Ontem (domingo) após quase um ano fora dos gramados por conta de uma lesão, tive a oportunidade de poder voltar a atuar, poder reestrear novamente e voltar a fazer o que eu mais amo nessa vida. Venho aqui agradecer a Deus e minha família, que sem eles não sei de onde tiraria forças pra poder continuar a jogar futebol - escreveu o jogador, para em seguida agradecer ao clube por seguir contando com ele e lembrar das batalhas anteriores que travou com as lesões.

- Agradecer muito ao @corinthians por toda confiança dos que acreditaram na minha volta, por todo suporte que me deram com os melhores médicos, melhores fisioterapeutas, melhores preparadores físicos etc.Muito feliz e muito mais forte por ter superado mais uma vez e estar 100% novamente a fazer o que eu mais amo nessa vida que é jogar futebol.Como eu disse aqui pra vocês e como disse a minha família pós jogo de ontem: “Vencemos mais uma e estamos mais fortes do que nunca“ - completou o meio-campista.

- Obrigado a todos por todas as mensagens, por todo apoio, por toda força, vamos seguir juntos. Agora é seguir trabalhando mais forte ainda pra conquistar todos os meus objetivos individuais e coletivos. Que Deus nos abençoe e nos livre de toda inveja e todo mal. AMÉM - encerrou.