Gustavo Henrique supera críticas no Flamengo e se credencia à vaga de Arão contra o Inter; veja raio-x

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Antes criticado e visto com desconfiança pela torcida do Flamengo, Gustavo Henrique chega ao momento mais decisivo da temporada com novo status. Após a fratura no dedo do pé de Willian Arão, o zagueiro aparece como favorito para ser titular contra o Inter, neste domingo, e carrega as boas atuações recentes como credencial para ganhar um voto de confiança dos torcedores.

+ Gols, passes, posse de bola, desarmes, faltas e mais: a “decisão” entre Flamengo e Inter em númerosContratado no início de 2020, Gustavo Henrique começou a temporada com moral com Jorge Jesus e foi titular em 10 das 12 partidas da equipe antes da paralisação causada pela Covid-19. No entanto, na volta, o zagueiro perdeu espaço para Léo Pereira e passou a ser opção frequente no banco de reservas.

No início da passagem de Domènec Torrent, o atleta seguiu sendo preterido, mas, devido aos vários desfalques que surgiram, voltou a ter uma sequência como titular. E foi justamente com o treinador catalão que o defensor viveu o pior momento da temporada.

Em um sistema defensivo fragilizado, Gustavo Henrique acumulou falhas individuais em sequência e se tornou o principal alvo de críticas da torcida. As piores atuações vieram em um intervalo de 14 dias: contra Internacional, São Paulo e Atlético-MG. Foram erros de passe que originaram gols adversários, pênaltis cometidos e diversos duelos perdidos que deixavam claro a falta de confiança do jogador.

+ Simule as resultados da reta final do Brasileirão​Após a saída de Dome e a chegada de Rogério Ceni, o zagueiro recebeu mais algumas chances, mas seguiu sem corresponder. Falhou no gol do Racing nas oitavas de final da Libertadores e foi expulso contra o Botafogo no jogo seguinte. Após cumprir suspensão, perdeu de vez a posição para Natan e ficou mais de um mês sem atuar, voltando na derrota para o Ceará, no Maracanã.NOVO ANO, NOVA FASE

A virada de chave para Gustavo Henrique começou na vitória por 3 a 0 contra o Goiás, em 18 de janeiro. Desde então, o zagueiro aproveitou o espaço deixado pela lesão de Rodrigo Caio e disputou todas as oito partidas do Flamengo, sendo seis como titular.

Ao lado de Arão na zaga, o atleta cresceu de produção junto com o restante da equipe e se tornou peça importante na arrancada recente de seis vitórias, um empate e uma derrota. Com atuações seguras e sem erros individuais, ele recuperou a confiança própria, a do treinador e a da torcida.