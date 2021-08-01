Gustavo Henrique destaca clima leve no Flamengo e elogia Renato: 'Ele nos traz confiança dia após dia'

Por 3 a 1, o Flamengo venceu o Corinthians na tarde deste domingo, na Neo Química Arena, pela 14ª rodada do Brasileirão-2021. Os autores dos gols foram Everton Ribeiro, Gustavo Henrique e Bruno Henrique, sendo que o zagueiro, em ascensão sob o comando do novo treinador, fez questão de enaltecer o clima leve com a chegada de Renato Gaúcho.- O trabalho do Rogério era muito bem feito. Sabemos que o meio do futebol é assim. A gente vem fazendo o nosso trabalho no dia a dia, a diretoria optou por um novo treinador. O clima já muda muito. O Renato é um cara muito extrovertido, um cara brincalhão. E o nosso grupo é assim, muito feliz, muito alegre. Ele nos traz confiança dia após dia. Estamos cada vez mais à vontade, com responsabilidade. Acho que essa é a grande diferença - falou Gustavo Henrique, logo após o triunfo em Itaquera.