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Gustavo Henrique destaca clima leve no Flamengo e elogia Renato: 'Ele nos traz confiança dia após dia'

Em ascensão com Renato Gaúcho, zagueiro foi autor de um dos gols na vitória sobre o Corinthians por 3 a 1 neste domingo, fora de casa...

Publicado em 01 de Agosto de 2021 às 18:58

LanceNet

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Publicado em 

01 ago 2021 às 18:58
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Por 3 a 1, o Flamengo venceu o Corinthians na tarde deste domingo, na Neo Química Arena, pela 14ª rodada do Brasileirão-2021. Os autores dos gols foram Everton Ribeiro, Gustavo Henrique e Bruno Henrique, sendo que o zagueiro, em ascensão sob o comando do novo treinador, fez questão de enaltecer o clima leve com a chegada de Renato Gaúcho.- O trabalho do Rogério era muito bem feito. Sabemos que o meio do futebol é assim. A gente vem fazendo o nosso trabalho no dia a dia, a diretoria optou por um novo treinador. O clima já muda muito. O Renato é um cara muito extrovertido, um cara brincalhão. E o nosso grupo é assim, muito feliz, muito alegre. Ele nos traz confiança dia após dia. Estamos cada vez mais à vontade, com responsabilidade. Acho que essa é a grande diferença - falou Gustavo Henrique, logo após o triunfo em Itaquera.
+ Fla na cola do G-4: veja a tabela completa do Brasileirão
O Flamengo, agora, é o quinto colocado do Brasileirão, com 24 pontos. O próximo desafio é o jogo da volta das oitavas da Copa do Brasil, contra o ABC, em Natal, nesta quinta-feira - na ida, o Rubro-Negro venceu por 6 a 0 e, assim, irá com um time reserva e sem Renato Gaúcho para o confronto.

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