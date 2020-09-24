Gustavo Gómez vê empate do Palmeiras como resultado justo

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Indiscutivelmente um dos melhores jogadores do Palmeiras no empate em 0 a 0 diante do Guaraní-PAR, pela quarta rodada da fase de grupos Libertadores, Gustavo Gómez foi responsável não só por travar dois chutes, como também por ajudar o sistema defensivo do Verdão com outros quatro cortes.

Em entrevista coletiva concedida após a partida, o zagueiro, que não perdeu um duelo sequer durante os 90 minutos, exaltou a intensidade dos donos da casa e destacou que o Verdão poderia ter sido superior.

- A gente sabia que o time do Guaraní era intenso, que seria uma marcação forte. Poderíamos ter controlado a partida. Foi equilibrada. Faltou o último passe - comentou.O capitão do Palmeiras na noite desta quarta-feira (23) também falou a respeito da sequência de compromissos do time para justificar o empate, que, de acordo com ele, foi um resultado condizente com o jogo.

- Tivemos um duelo intenso contra o Grêmio, duas viagens. Mas não é desculpa. O empate está justo - completou.

Com o resultado obtido contra o Guaraní, o Palmeiras perdeu a oportunidade de garantir a classificação às oitavas de final da Libertadores da América.