Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Gustavo Gómez vê empate do Palmeiras como resultado justo

Zagueiro foi um dos melhores em campo e aprovou o desempenho. Igualdade deixa vaga às oitavas de final da Libertadores encaminhada e Verdão precisa de um ponto...

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 08:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 set 2020 às 08:10
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Indiscutivelmente um dos melhores jogadores do Palmeiras no empate em 0 a 0 diante do Guaraní-PAR, pela quarta rodada da fase de grupos Libertadores, Gustavo Gómez foi responsável não só por travar dois chutes, como também por ajudar o sistema defensivo do Verdão com outros quatro cortes.
Em entrevista coletiva concedida após a partida, o zagueiro, que não perdeu um duelo sequer durante os 90 minutos, exaltou a intensidade dos donos da casa e destacou que o Verdão poderia ter sido superior.
- A gente sabia que o time do Guaraní era intenso, que seria uma marcação forte. Poderíamos ter controlado a partida. Foi equilibrada. Faltou o último passe - comentou.O capitão do Palmeiras na noite desta quarta-feira (23) também falou a respeito da sequência de compromissos do time para justificar o empate, que, de acordo com ele, foi um resultado condizente com o jogo.
- Tivemos um duelo intenso contra o Grêmio, duas viagens. Mas não é desculpa. O empate está justo - completou.
Com o resultado obtido contra o Guaraní, o Palmeiras perdeu a oportunidade de garantir a classificação às oitavas de final da Libertadores da América.
No entanto, a vaga da equipe de Vanderlei Luxemburgo está bem encaminhada, uma vez que um empate diante do Bolívar-BOL, na próxima quarta-feira (30), no Allianz Parque, já será o suficiente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados