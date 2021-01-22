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Gustavo Gómez treina sem restrições em reapresentação do Palmeiras na Academia de Futebol

Defensor se recuperou de uma lesão na virilha sofrida contra o River Plate, no dia 12 de janeiro, e está à disposição de Abel Ferreira
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LanceNet

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Publicado em 

22 jan 2021 às 14:30

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 14:30

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras se reapresentou, nesta sexta-feira (22), na Academia de Futebol, iniciando os trabalhos visando o jogo contra o Ceará, no próximo domingo (24). A grande novidade do dia foi a volta de Gustavo Gómez aos treinos da equipe de Abel Ferreira.
O zagueiro havia sofrido uma lesão na virilha na partida contra o River Plate, no dia 12 de janeiro, mas já se recuperou e treinou sem restrições. Além dele, Patrick de Paula e Gabriel Veron também participaram do treino de forma integral.
>> Veja as contas atualizadas para título, G6 e rebaixamento no Brasileirão>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulaçãoAbel Ferreira e a equipe técnica do Alviverde comandaram um coletivo 11 contra 11 e trabalhos de transições, marcações, inversões de jogo, posicionamentos, entre outras coisas, com a presença dos atletas reservas, incluindo aqueles que entraram no decorrer da partida contra o Flamengo, e jogadores do Sub-20. Os titulares, por sua vez, fizeram apenas trabalhos de 'recovery' na parte interna do Centro de Excelência.
Com Gustavo Gómez à disposição, o Palmeiras encerra, no sábado (23), os trabalhos visando o confronto contra o Ceará. A partida entre o Maior Campeão Nacional e o Vozão será realizada às 16h de domingo, na Arena Castelão.

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