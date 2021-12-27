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Gustavo Gómez se declara ao Palmeiras: 'Uma das melhores decisões da minha vida'

Zagueiro paraguaio foi o capitão do Verdão nos dois últimos títulos da Libertadores...
LanceNet

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Publicado em 

27 dez 2021 às 19:30

Publicado em 27 de Dezembro de 2021 às 19:30

Eleito o melhor futebolista paraguaio de 2021, o zagueiro Gustavo Gómez concedeu entrevista à Rádio Versus, de Assunção, nesta segunda-feira (27). O jogador falou sobre a conquista de mais uma Libertadores e agradeceu ao Palmeiras.
Corinthians atrás de zagueiro, Jorge Jesus reage à contratação do Flamengo, renovação de Arboleda… A manhã do Mercado!
- Ganhar duas Libertadores em dez meses é algo muito importante para mim, para minha família e para o Palmeiras. Agora estamos desfrutando as conquistas com os familiares - comemorou.
Gómez levantou a taça dos dois últimos títulos do Verdão na Libertadores, mas dividiu o feito com Felipe Melo, que deixou o clube rumo ao Fluminense.
Veja a tabela completa do Mundial de Clubes- Ele (Felipe Melo) era um dos capitães e devemos compartilhar as alegrias. Para mim, o momento mais importante foi o apito final da partida - comentou.
Por fim, o capitão se declarou ao Alviverde, dizendo que vir ao clube foi uma de suas melhores decisões, mudando sua vida para sempre.
- Uma das melhores decisões que tomei na vida foi a de assinar e vir ao Palmeiras. Mudou a minha vida e a da minha família - concluiu Gustavo Gómez.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
No Palmeiras de 2018, Gómez soma 157 jogos e 17 gols pelo clube, conquistando como protagonista o Brasileirão (2018), o Paulistão (2020), a Copa do Brasil (2020) e a Libertadores (2020 e 2021).
Crédito: GustavoGómezécapitãoeídolodoPalmeiras(Foto:CesarGreco

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