Gustavo Gómez se declara ao Palmeiras: 'Uma das melhores decisões da minha vida'

Eleito o melhor futebolista paraguaio de 2021, o zagueiro Gustavo Gómez concedeu entrevista à Rádio Versus, de Assunção, nesta segunda-feira (27). O jogador falou sobre a conquista de mais uma Libertadores e agradeceu ao Palmeiras.

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- Ganhar duas Libertadores em dez meses é algo muito importante para mim, para minha família e para o Palmeiras. Agora estamos desfrutando as conquistas com os familiares - comemorou.

Gómez levantou a taça dos dois últimos títulos do Verdão na Libertadores, mas dividiu o feito com Felipe Melo, que deixou o clube rumo ao Fluminense.

Veja a tabela completa do Mundial de Clubes- Ele (Felipe Melo) era um dos capitães e devemos compartilhar as alegrias. Para mim, o momento mais importante foi o apito final da partida - comentou.

Por fim, o capitão se declarou ao Alviverde, dizendo que vir ao clube foi uma de suas melhores decisões, mudando sua vida para sempre.

- Uma das melhores decisões que tomei na vida foi a de assinar e vir ao Palmeiras. Mudou a minha vida e a da minha família - concluiu Gustavo Gómez.

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No Palmeiras de 2018, Gómez soma 157 jogos e 17 gols pelo clube, conquistando como protagonista o Brasileirão (2018), o Paulistão (2020), a Copa do Brasil (2020) e a Libertadores (2020 e 2021).