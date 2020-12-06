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Gustavo Gómez elogia trabalho de Abel Ferreira: ‘Melhoramos muito na intensidade’

Zagueiro comemorou cem jogos pelo Verdão e exaltou as mudanças no estilo da equipe
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LanceNet

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Publicado em 

06 dez 2020 às 12:55

Publicado em 06 de Dezembro de 2020 às 12:55

Crédito: Reprodução/TV Palmeiras
Às vésperas do primeiro jogo das quartas de final da Libertadores, contra o Libertad, o zagueiro Gustavo Gómez concedeu, na Academia de Futebol, uma entrevista coletiva na qual comemorou a marca de cem jogos pelo Palmeiras.
– Estou muito feliz por chegar a essa marca de cem jogos com a camisa do Palmeiras. Agradeço aos meus companheiros e a todos que trabalham aqui, que me ajudaram a chegar a este ponto. Agradecer o carinho da torcida também. É muito gratificante pra mim, espero poder ajudar muito e ganhar muitos títulos.>> CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO BRASILEIRÃO
O defensor também comentou sobre a mudança no estilo de jogo proposta por Abel Ferreira.
– Acho que melhoramos muito na intensidade. Estamos trabalhando, treinando com os treinadores que chegaram. Mudamos isso de fazer a marcação mais na frente, nosso jogo está mais intenso também. Isso ajuda bastante o zagueiro – e completou – o professor Abel ajuda muito a mentalidade na hora de jogar, jogue quem jogue. Nos últimos tempos, o Palmeiras tem tido muitas dificuldades por causa das doenças, das lesões, mas a mentalidade de querer ganhar, jogue quem jogue, isso tá ajudando muito.
Gómez chegou ao Palmeiras em 2018 e, desde então, entrou em campo em cem oportunidades, sendo campeão brasileiro e paulista. A próxima partida do zagueiro com a camisa alviverde será na terça-feira (08), contra o Libertad-PAR, clube que o revelou para o mundo.

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