Gustavo Gómez elogia trabalho de Abel Ferreira: ‘Melhoramos muito na intensidade’

Crédito: Reprodução/TV Palmeiras

Às vésperas do primeiro jogo das quartas de final da Libertadores, contra o Libertad, o zagueiro Gustavo Gómez concedeu, na Academia de Futebol, uma entrevista coletiva na qual comemorou a marca de cem jogos pelo Palmeiras.

– Estou muito feliz por chegar a essa marca de cem jogos com a camisa do Palmeiras. Agradeço aos meus companheiros e a todos que trabalham aqui, que me ajudaram a chegar a este ponto. Agradecer o carinho da torcida também. É muito gratificante pra mim, espero poder ajudar muito e ganhar muitos títulos.>> CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO BRASILEIRÃO

O defensor também comentou sobre a mudança no estilo de jogo proposta por Abel Ferreira.

– Acho que melhoramos muito na intensidade. Estamos trabalhando, treinando com os treinadores que chegaram. Mudamos isso de fazer a marcação mais na frente, nosso jogo está mais intenso também. Isso ajuda bastante o zagueiro – e completou – o professor Abel ajuda muito a mentalidade na hora de jogar, jogue quem jogue. Nos últimos tempos, o Palmeiras tem tido muitas dificuldades por causa das doenças, das lesões, mas a mentalidade de querer ganhar, jogue quem jogue, isso tá ajudando muito.