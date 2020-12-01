Gustavo Gómez é suspenso pelo STJD e pode desfalcar Palmeiras contra Santos

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu o zagueiro Gustavo Gómez, do Palmeiras, com duas partidas de suspensão, devido à expulsão do atleta na partida contra o Fortaleza, pela 17ª rodada do Brasileirão.

O jogador poderia pegar até seis partidas de gancho após descumprir o o artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), parágrafo 2º, inciso 2: “Assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste Código; § 2º – Constituem exemplos de atitudes contrárias à disciplina ou à ética desportiva, para os fins deste artigo, sem prejuízo de outros: II – desrespeitar os membros da equipe de arbitragem, ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões”.

>> CONFIRA A TABELA DO BRASILEIRÃOCom a pena, o defensor não poderá entrar em campo na próxima partida do Verdão, contra o Santos. O clube, porém, pode tentar um efeito suspensivo para contar com o zagueiro no clássico.