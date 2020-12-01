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futebol

Gustavo Gómez é suspenso pelo STJD e pode desfalcar Palmeiras contra Santos

Defensor foi julgado por cartão vermelho recebido contra o Fortaleza, ainda no primeiro turno do Brasileirão
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LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2020 às 13:00

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 13:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu o zagueiro Gustavo Gómez, do Palmeiras, com duas partidas de suspensão, devido à expulsão do atleta na partida contra o Fortaleza, pela 17ª rodada do Brasileirão.
O jogador poderia pegar até seis partidas de gancho após descumprir o o artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), parágrafo 2º, inciso 2: “Assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste Código; § 2º – Constituem exemplos de atitudes contrárias à disciplina ou à ética desportiva, para os fins deste artigo, sem prejuízo de outros: II – desrespeitar os membros da equipe de arbitragem, ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões”.
>> CONFIRA A TABELA DO BRASILEIRÃOCom a pena, o defensor não poderá entrar em campo na próxima partida do Verdão, contra o Santos. O clube, porém, pode tentar um efeito suspensivo para contar com o zagueiro no clássico.
Gustavo Gómez recebeu o cartão vermelho na partida contra o Fortaleza, ainda no primeiro turno do Brasileirão, após proferir ofensas ao assistente Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e ao árbitro Marcelo de Lima Henrique. Com isso, ele não entrou em campo na 18ª rodada da competição, ou seja, já cumpriu um dos dois jogos de suspensão necessários.

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