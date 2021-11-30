Gustavo Florentín renova contrato e fica no Sport

O Sport está perto de ser rebaixado para a Série B do futebol nacional e a diretoria começa a planejar a reconstrução do clube.

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Um dos primeiros objetivos foi alcançado e o técnico Gustavo Florentín acertou a sua renovação de contrato.

O acordo assinado será válido até dezembro de 2023 e a missão é que o paraguaio consiga organizar o time dentro das quatro linhas para voltar à elite.

Números

Em 17 partidas no comando da equipe, Gustavo Florentín venceu cinco, empatou dois e perdeu dez.