Gustavo Florentín projeta duelo contra o Ceará na Copa do Nordeste

A semana do Sport será agitada e, logo na terça-feira, o time comandado por Gustavo Florentín terá a missão de encarar o Ceará, fora de casa.

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Para o duelo decisivo na briga por uma vaga nas quartas de final, o treinador pretende escalar força máxima.

O Sport aparece na 3ª colocação da chave A, com 6 pontos. Caso vença o Vozão e CSA e Fortaleza tropecem, o time assume a liderança do seu grupo.

Desfalques

Devido aos direitos econômicos presos ao Ceará, o Sport não poderá contar com os volantes Pedro Naressi e William Oliveira.