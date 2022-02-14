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futebol

Gustavo Florentín projeta duelo contra o Ceará na Copa do Nordeste

Leão começa a planejar o duelo da próxima terça-feira, diante do Vozão, em Fortaleza...

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 15:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 fev 2022 às 15:18
A semana do Sport será agitada e, logo na terça-feira, o time comandado por Gustavo Florentín terá a missão de encarar o Ceará, fora de casa.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Para o duelo decisivo na briga por uma vaga nas quartas de final, o treinador pretende escalar força máxima.
O Sport aparece na 3ª colocação da chave A, com 6 pontos. Caso vença o Vozão e CSA e Fortaleza tropecem, o time assume a liderança do seu grupo.
Desfalques
Devido aos direitos econômicos presos ao Ceará, o Sport não poderá contar com os volantes Pedro Naressi e William Oliveira.
Crédito: TécnicoparaguaioaindanãovenceunocomandodoLeão(AndersonStevens/Sport

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