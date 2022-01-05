Gustavo Florentín pede 'união' entre torcida e elenco

‘Precisamos de todos os torcedores. Que sejamos unidos, que possamos ter o apoio de todos como sempre demonstraram desde a nossa chegada. O carinho que temos de vocês é muito bom e agora preciso de um pouco mais. Porque o objetivo de 2022 é muito grande e para poder cumprir com todos os nossos desejos, precisamos que a família esteja unida’, afirmou.