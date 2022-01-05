Gustavo Florentín pede 'união' entre torcida e elenco

Com o contrato renovado junto ao Sport, o técnico Gustavo Florentín inicia a temporada 2022 esperançoso com dias mais tranquilios.
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Em conversa com a comunicação do clube pernambucano, o treinador explicou seus planos e quer o Sport protagonista nos torneios.
‘Vamos tratar de levar cada campeonato como correspondem e tratar de ser protagonista’, disparou.
Em outro trecho, Florentín citou a união entre elenco e torcida, que precisa estar alinhada para empurrar os jogadores em campo.
‘Precisamos de todos os torcedores. Que sejamos unidos, que possamos ter o apoio de todos como sempre demonstraram desde a nossa chegada. O carinho que temos de vocês é muito bom e agora preciso de um pouco mais. Porque o objetivo de 2022 é muito grande e para poder cumprir com todos os nossos desejos, precisamos que a família esteja unida’, afirmou.