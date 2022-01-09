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futebol

Gustavo Florentín indica dois nomes para o Sport

Treinador espera a chegada dos reforços para o clube pernambucano ao longo da semana ...
LanceNet

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Publicado em 

09 jan 2022 às 14:16

Publicado em 09 de Janeiro de 2022 às 14:16

O Sport acelera as buscas na janela de transferência e tenta costurar novas contratações para a temporada 2022.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Empolgado com a montagem do elenco, o treinador Gustavo Florentín apontou aos diretores a chegada do volante Blás Cáceres, do Libertad-PAR.
O meio-campista é um volante de contensão, que gosta de marcar forte os adversários. Ele serviria para ficar com a vaga de Marcão, negociado com o Cuiabá.
Por outro lado, o meia Alanzinho é aguardado em Recife para realizar exames e assinar contrato com o Leão.
O jogador não faz parte dos planos do Palmeiras e por isso será emprestado ao clube pernambucano para a disputa da Série B.
Crédito: GustavoFlorentínmontaoelencodoSport(AndersonStevens/Sport

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