Gustavo Florentín indica dois nomes para o Sport

O Sport acelera as buscas na janela de transferência e tenta costurar novas contratações para a temporada 2022.

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Empolgado com a montagem do elenco, o treinador Gustavo Florentín apontou aos diretores a chegada do volante Blás Cáceres, do Libertad-PAR.

O meio-campista é um volante de contensão, que gosta de marcar forte os adversários. Ele serviria para ficar com a vaga de Marcão, negociado com o Cuiabá.

Por outro lado, o meia Alanzinho é aguardado em Recife para realizar exames e assinar contrato com o Leão.

O jogador não faz parte dos planos do Palmeiras e por isso será emprestado ao clube pernambucano para a disputa da Série B.