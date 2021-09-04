Gustavo Florentín está regularizado e liberado para dirigir o Sport

Crédito: Florentín vai treinar o Sport contra o Athletico (Divulgação/Anderson Stevens

Contratado para substituir Umberto Louzer, Gustavo Florentín está regularizado no BID da CBF e, portanto, vai comandar o Sport diante do Athletico.

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A expectativa dentro do clube é alta para o confronto, já que os primeiros dias de trabalho do paraguaio foram bem avaliados.

Com a ideia de ser mais agressivo dentro de campo, Florentín não deve ficar preso na defesa e vai tentar aproveitar a má fase do rival, que perdeu os últimos cinco jogos no torneio.