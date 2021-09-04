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futebol

Gustavo Florentín está regularizado e liberado para dirigir o Sport

Treinador paraguaio vai estrear no comando do Leão neste fim de semana contra o Athletico...

Publicado em 04 de Setembro de 2021 às 13:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 set 2021 às 13:10
Crédito: Florentín vai treinar o Sport contra o Athletico (Divulgação/Anderson Stevens
Contratado para substituir Umberto Louzer, Gustavo Florentín está regularizado no BID da CBF e, portanto, vai comandar o Sport diante do Athletico.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
A expectativa dentro do clube é alta para o confronto, já que os primeiros dias de trabalho do paraguaio foram bem avaliados.
Com a ideia de ser mais agressivo dentro de campo, Florentín não deve ficar preso na defesa e vai tentar aproveitar a má fase do rival, que perdeu os últimos cinco jogos no torneio.
Após 18 partidas, o Sport é o penúltimo colocado do Brasileirão, com 16 pontos e não venceu nas últimas quatro rodadas.

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