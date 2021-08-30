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Gustavo Florentín é apresentado ao Sport e faz planos

Em sua primeira coletiva, o treinador quer recuperar o seu time o quanto antes no Campeonato Brasileiro...

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 19:40

LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2021 às 19:40
Crédito: Florentín realizou o primeiro trabalho com o elenco (Divulgação/Anderson Stevens
A segunda-feira foi de novidade no Sport. Anunciado na semana passada, Gustavo Florentín realizou a sua primeira coletiva de imprensa na sede do Leão.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Confiante que pode apresentar um bom trabalho, o paraguaio não quis apresentar um projeto de médio a longo prazo e deixou claro que a sua meta é recuperar o time o quanto antes.
‘Viemos para poder trabalhar, ter bom funcionamento e conseguir resultados de forma rápida. Esse é o grande desafio que temos com o corpo técnico, dirigentes e jogadores. Vamos precisar que o compromisso seja muito maior do que foi demonstrado até agora. Triplicar o esforço do que estão fazendo’, afirmou na coletiva.
Estreia
O primeiro jogo de Gustavo Florentín no Sport deve acontecer no fim de semana, quando o Leão vai até a Arena da Baixada encarar o Athletico.

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