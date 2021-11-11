Gustavo Florentín detona arbitragem em derrota do Sport

Crédito: Florentín não escondeu a sua irritação pós-jogo (Anderson Stevens/Sport

A noite da última quarta-feira terminou de maneira pesada para o Sport. Após sair em desvantagem de dois gols, o Leão conseguiu reagir, buscou o empate, mas acabou superado na reta final do confronto.

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Nos vestiários, o técnico Gustavo Florentín mirou o seu canhão em cima da arbitragem e questionou sobre possíveis erros contra a sua equipe.

‘Eu venho dizendo que nos últimos seis jogos os árbitros estão com muitos erros contra nós, isso chama muito a atenção. Ele se equivocou na jogada de Gustavo, não era para expulsão. O máximo que deveria ter acontecido era o amarelo. Equivocou-se numa jogada em que Paulinho faz o cruzamento e a bola pega no braço do defensor do América. Foi pênalti, a imagem mostrou’, disparou.

Reclamação

Na avaliação do time pernambucano, o árbitro Raphael Claus errou na expulsão de Gustavo e ao não marcar um pênalti para o Leão.

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