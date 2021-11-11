Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Gustavo Florentín detona arbitragem em derrota do Sport

Treinador do Leão fez questão de mostrar o seu descontentamento com a equipe de árbitros...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 nov 2021 às 16:00

Publicado em 11 de Novembro de 2021 às 16:00

Crédito: Florentín não escondeu a sua irritação pós-jogo (Anderson Stevens/Sport
A noite da última quarta-feira terminou de maneira pesada para o Sport. Após sair em desvantagem de dois gols, o Leão conseguiu reagir, buscou o empate, mas acabou superado na reta final do confronto.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Nos vestiários, o técnico Gustavo Florentín mirou o seu canhão em cima da arbitragem e questionou sobre possíveis erros contra a sua equipe.
‘Eu venho dizendo que nos últimos seis jogos os árbitros estão com muitos erros contra nós, isso chama muito a atenção. Ele se equivocou na jogada de Gustavo, não era para expulsão. O máximo que deveria ter acontecido era o amarelo. Equivocou-se numa jogada em que Paulinho faz o cruzamento e a bola pega no braço do defensor do América. Foi pênalti, a imagem mostrou’, disparou.
Reclamação
Na avaliação do time pernambucano, o árbitro Raphael Claus errou na expulsão de Gustavo e ao não marcar um pênalti para o Leão.
Classificação
Com o revés dentro de casa, o Sport encerra a jornada na 18ª colocação, com 30 pontos conquistados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

sport
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Petiscos podem fazer mal? Saiba como oferecer sem prejudicar a saúde dos pets
Imagem de destaque
5 filmes imperdíveis para assistir no Globoplay 
Imagem de destaque
Pan-Americano de Parapente deve movimentar R$ 700 mil em Castelo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados