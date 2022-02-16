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futebol

Gustavo Florentín analisa desempenho do Sport contra o Ceará

Leão foi abaixo do esperado contra o Vozão e deixou o seu torcedor preocupado...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 13:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 fev 2022 às 13:56
Na noite da última terça-feira, o Sport foi até a Arena Castelão e passou um grande sufoco para segurar o empate sem gols diante do Ceará.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
O duelo deixou o torcedor preocupado, já que o Leão foi bombardeado ao longo dos 90 minutos e pouco chegou ao gol adversário.
Sem causar nenhum tipo de temor na torcida, o treinador fez questão de valorizar seus atletas e entendeu a atuação da sua equipe.
‘Não me sinto preocupado porque os demais jogos que disputamos, jogamos bem. Sou o primeiro a ser autocrítico quando a equipe joga mal ou quando as coisas não acontecem, mas nós estamos crescendo futebolisticamente’, afirmou.
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Agora, o Sport dá uma pausa na Copa do Nordeste e volta a focar no Pernambucano, onde encara o Santa Cruz, no sábado.
Crédito: Foto:AndersonStevens/SportClubdoRecife

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