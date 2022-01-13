Gustavo fala sobre tabu imposto ao Sport logo no início da temporada 2022

Antes mesmo de começar sua trajetória no Campeonato Pernambucano, o Sport terá pela frente o CRB, no dia 22 de janeiro, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. E o duelo tem uma marca que pode ser quebrada pelo time do Recife.Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSA última vez que o time da Praça da Bandeira saiu vencedor de um duelo contra este adversário atuando em solo alagoano foi há 21 anos atrás. Curiosamente, o triunfo diante do CRB em março de 2001 também foi pela Copa do Nordeste e veio com o placar de 1 a 0, gol marcado por Leonardo.

Na época deste triunfo, o meio-campista Gustavo, peça que ganhou bastante espaço no clube na última temporada, sequer era nascido. Porém, também cabe a ele, na temporada prestes a ser iniciada, ser o responsável pelo fim da estatística negativa de cinco empates e duas derrotas nos últimos sete confrontos com o time alagoano em Maceió:

- O grupo está unido, trabalhando de manhã e à tarde, fazendo o que o professor Florentín vem pedindo e com grandes expectativas para a estreia contra o CRB. Sabemos que será difícil, tanto a copa do Nordeste quanto o pernambucano, mas estamos focados e vamos dar nosso melhor. Estamos a duas semanas trabalhando manhã e tarde, então acredito que vamos chegar bem para a estreia do campeonato e começar vencendo.

Estão na chave do Sport os seguintes clubes: Atlético de Alagoinhas, CSA, Campinense, Fortaleza, Globo, Sampaio Corrêa e Sergipe. Na primeira fase, os confrontos ocorrem somente com clubes do outro grupo onde os quatro melhores avançam para o mata-mata.