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Gustavo fala sobre tabu imposto ao Sport logo no início da temporada 2022

Primeiro jogo oficial do Leão da Ilha será na cidade de Maceió, diante do CRB, no próximo dia 22 de janeiro...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2022 às 14:57

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 14:57

Antes mesmo de começar sua trajetória no Campeonato Pernambucano, o Sport terá pela frente o CRB, no dia 22 de janeiro, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. E o duelo tem uma marca que pode ser quebrada pelo time do Recife.Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSA última vez que o time da Praça da Bandeira saiu vencedor de um duelo contra este adversário atuando em solo alagoano foi há 21 anos atrás. Curiosamente, o triunfo diante do CRB em março de 2001 também foi pela Copa do Nordeste e veio com o placar de 1 a 0, gol marcado por Leonardo.
Na época deste triunfo, o meio-campista Gustavo, peça que ganhou bastante espaço no clube na última temporada, sequer era nascido. Porém, também cabe a ele, na temporada prestes a ser iniciada, ser o responsável pelo fim da estatística negativa de cinco empates e duas derrotas nos últimos sete confrontos com o time alagoano em Maceió:
- O grupo está unido, trabalhando de manhã e à tarde, fazendo o que o professor Florentín vem pedindo e com grandes expectativas para a estreia contra o CRB. Sabemos que será difícil, tanto a copa do Nordeste quanto o pernambucano, mas estamos focados e vamos dar nosso melhor. Estamos a duas semanas trabalhando manhã e tarde, então acredito que vamos chegar bem para a estreia do campeonato e começar vencendo.
Estão na chave do Sport os seguintes clubes: Atlético de Alagoinhas, CSA, Campinense, Fortaleza, Globo, Sampaio Corrêa e Sergipe. Na primeira fase, os confrontos ocorrem somente com clubes do outro grupo onde os quatro melhores avançam para o mata-mata.
Crédito: AndersonStevens/SportClubdoRecife

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