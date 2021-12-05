Gustavo deixa futuro em aberto no Sport

Um dos bons destaques individuais do Sport na temporada é o atacante Gustavo, que tem apenas 19 anos e apontado como uma aposta para o futuro.

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Ciente da cobiça em relação ao seu futebol, o jogador deixou o futuro em aberto após o empate com o Flamengo.

‘Se for para ficar, eu vou honrar essa camisa. Se for para ir embora, não vou dizer que é um adeus, talvez um até logo. Pois é minha casa, é o clube que eu amo’, afirmou.

Gol

Na última sexta-feira, Gustavo salvou o Sport de perder do Flamengo na Arena Pernambuco e o duelo terminou empatado por 1 a 1.