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futebol

Gustavo deixa futuro em aberto no Sport

Atacante não sabe se continua na Ilha do Retiro após o término do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

05 dez 2021 às 16:50

Publicado em 05 de Dezembro de 2021 às 16:50

Um dos bons destaques individuais do Sport na temporada é o atacante Gustavo, que tem apenas 19 anos e apontado como uma aposta para o futuro.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Ciente da cobiça em relação ao seu futebol, o jogador deixou o futuro em aberto após o empate com o Flamengo.
‘Se for para ficar, eu vou honrar essa camisa. Se for para ir embora, não vou dizer que é um adeus, talvez um até logo. Pois é minha casa, é o clube que eu amo’, afirmou.
Gol
Na última sexta-feira, Gustavo salvou o Sport de perder do Flamengo na Arena Pernambuco e o duelo terminou empatado por 1 a 1.
Crédito: Divulgação/TwitterSport

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