Gustavo Bochecha é o novo reforço do Coritiba

Na mesma semana onde chegou a um acordo com o Maringá pelo empréstimo do atacante Gui Sales, o Coritiba anuncia oficialmente a chegada do meio-campista Gustavo Bochecha. O atleta de 24 anos de idade também vem emprestado, tendo seus direitos ligados ao Juventude.>E você, já baixou o APP Lance! Resultados?Para os canais oficiais do Verdão, Bochecha afirmou que enxerga no clube do Alto da Glória o potencial necessário para ser alavancado novamente a Série A do Brasileirão. Fazendo, inclusive, um paralelo do que conseguiu fazer com seus companheiros na última temporada defendendo o clube gaúcho.
- Quando recebi o convite do Coritiba, um clube com a grandeza que tem, de imediato aceitei. Chego com uma motivação gigante de colocar o clube na Série A novamente. A gente conseguiu construir uma amizade bacana no Juventude, conseguimos o acesso (à Série A) – uma coisa para importante para a gente – e espero que, aqui, possamos repetir.
Além da passagem no time de Caxias do Sul, Bochecha tem no currículo atuações pelo Duque de Caxias (clube de sua cidade natal) e pelo Botafogo, justamente o próximo adversário do Coritiba na temporada pela segunda rodada da Série B.
Foi na equipe do Rio de Janeiro que Bochecha teve seu primeiro momento de visibilidade nacional onde, entre 2017 e o ano passado, participou de 54 partidas entre os profissionais.