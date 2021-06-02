Gustavo Bochecha é o novo reforço do Coritiba

Crédito: Atleta de 24 anos de idade teve como último clube o Juventude (Divulgação/Coritiba

Na mesma semana onde chegou a um acordo com o Maringá pelo empréstimo do atacante Gui Sales, o Coritiba anuncia oficialmente a chegada do meio-campista Gustavo Bochecha. O atleta de 24 anos de idade também vem emprestado, tendo seus direitos ligados ao Juventude.>E você, já baixou o APP Lance! Resultados?Para os canais oficiais do Verdão, Bochecha afirmou que enxerga no clube do Alto da Glória o potencial necessário para ser alavancado novamente a Série A do Brasileirão. Fazendo, inclusive, um paralelo do que conseguiu fazer com seus companheiros na última temporada defendendo o clube gaúcho.

- Quando recebi o convite do Coritiba, um clube com a grandeza que tem, de imediato aceitei. Chego com uma motivação gigante de colocar o clube na Série A novamente. A gente conseguiu construir uma amizade bacana no Juventude, conseguimos o acesso (à Série A) – uma coisa para importante para a gente – e espero que, aqui, possamos repetir.

Além da passagem no time de Caxias do Sul, Bochecha tem no currículo atuações pelo Duque de Caxias (clube de sua cidade natal) e pelo Botafogo, justamente o próximo adversário do Coritiba na temporada pela segunda rodada da Série B.