Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Gustavo Bochecha é o novo reforço do Coritiba

Verdão chegou a acordo para contratar jogador que é formado justamente no próximo adversário do Coxa na temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 jun 2021 às 15:51

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 15:51

Crédito: Atleta de 24 anos de idade teve como último clube o Juventude (Divulgação/Coritiba
Na mesma semana onde chegou a um acordo com o Maringá pelo empréstimo do atacante Gui Sales, o Coritiba anuncia oficialmente a chegada do meio-campista Gustavo Bochecha. O atleta de 24 anos de idade também vem emprestado, tendo seus direitos ligados ao Juventude.>E você, já baixou o APP Lance! Resultados?Para os canais oficiais do Verdão, Bochecha afirmou que enxerga no clube do Alto da Glória o potencial necessário para ser alavancado novamente a Série A do Brasileirão. Fazendo, inclusive, um paralelo do que conseguiu fazer com seus companheiros na última temporada defendendo o clube gaúcho.
- Quando recebi o convite do Coritiba, um clube com a grandeza que tem, de imediato aceitei. Chego com uma motivação gigante de colocar o clube na Série A novamente. A gente conseguiu construir uma amizade bacana no Juventude, conseguimos o acesso (à Série A) – uma coisa para importante para a gente – e espero que, aqui, possamos repetir.
Além da passagem no time de Caxias do Sul, Bochecha tem no currículo atuações pelo Duque de Caxias (clube de sua cidade natal) e pelo Botafogo, justamente o próximo adversário do Coritiba na temporada pela segunda rodada da Série B.
Foi na equipe do Rio de Janeiro que Bochecha teve seu primeiro momento de visibilidade nacional onde, entre 2017 e o ano passado, participou de 54 partidas entre os profissionais.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

coritiba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saúde mental: saiba o que fazer todos os dias para viver melhor
Conheça lugares de turismo religioso no ES que vão além do Convento da Penha
5 lugares de turismo religioso no ES que vão além do Convento da Penha
Imagem de destaque
Estado de origem do termo 'Chicleteiro', ES recebe corrida com Bell Marques

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados