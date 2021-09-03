Gustavo Apis assina em definitivo com o Fluminense até 2025 e celebra: 'Momento especial'

Crédito: Lucas Merçon/FFC

O Fluminense acertou a contratação em definitivo do meia-atacante Gustavo Apis, de 22 anos. Ele estava emprestado pelo Nova Iguaçu, chegou ao clube em fevereiro deste ano e agora assina um vínculo até 31 de dezembro de 2025. Após período de desenvolvimento no time Sub-23 e se destacar no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, ele foi integrado ao time principal.

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- Isso significa muito para mim, na minha carreira e na minha vida. O Fluminense é meu primeiro clube grande e eu estou muito feliz, contente com essa oportunidade. É um momento especial - disse o jogador, ao site oficial.

O novo vínculo já está registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. A renovação foi acertada nos últimos dias. Até agora, acumula seis jogos no Brasileiro de Aspirantes e fez sua estreia no profissional na partida entre Fluminense e Sport, quando atuou por quatro minutos. Ao todo, foram 528 minutos com a camisa tricolor.

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