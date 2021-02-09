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Gum revela sonho de retornar ao Fluminense e diz se saiu magoado com o clube

Jogador tem uma ação contra o clube na Justiça atualmente, mas não esconde o carinho pela equipe onde foi bicampeão brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

09 fev 2021 às 17:10

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 17:10

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Um dos ídolos recentes da história do Fluminense, o zagueiro Gum revelou a vontade de retornar ao clube antes de se aposentar. O jogador teve uma passagem pelas Laranjeiras entre 2009 e 2018, onde foi bicampeão brasileiro em 2010 e 2012, além de ter um título do Carioca e da Primira Liga. No Instagram, o atleta falou sobre o assunto em resposta aos seguidores.
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- Vontade não falta (de encerrar a carreira no Fluminense). Muitos anos de Fluminense, identificação com o clube e a torcida. Se tiver oportunidade será prazeroso voltar para casa - disse Gum.
O zagueiro está atualmente no CRB, de Alagoas. Em outubro do ano passado, Gum entrou com uma ação na Justiça contra o Fluminense. O valor total da causa é de R$ 4.463.858,32 entre cobranças de salários, férias, 13º, FGTS, além da reclamação do uso da alternativa de direito de imagem para substituir remuneração trabalhista.
VEJA E SIMULE A TABELA DO BRASILEIRÃO
Quando deixou o Flu em 2018, Gum não chegou a um acordo de renovação. Na época, o jogador queria um contrato de dois anos pensando justamente em se aposentar no clube, mas a diretoria se manteve firme na oferta de apenas um ano. O zagueiro nunca escondeu o carinho pelo clube.
- Fiquei triste naquele momento porque imaginava continuar e queria ficar. Mas não tenho mágoa nenhuma. Só gratidão, carinho e torço quando posso acompanhar os jogos - afirmou.

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