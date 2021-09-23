futebol

Guilherme Santos rescinde contrato e não é mais jogador do Botafogo

Lateral-esquerdo, fora dos planos do técnico Enderson Moreira, fica livre no mercado...

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 19:05

LanceNet

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Enquanto o Botafogo finalizava a preparação para a partida contra o CSA, pela 25ª rodada da Série B do Brasileirão, a diretoria cuidava de questões contratuais. Nesta quinta-feira, Guilherme Santos rescindiu o vínculo com o clube de General Severiano, como o jornalista Venê Casagrande informou primeiramente e o LANCE! confirmou.
Fora dos planos do técnico Enderson Moreira, Guilherme Santos ficava fora até mesmo do banco nas partidas do Botafogo há algumas semanas. A diretoria do clube acenou com a possibilidade de rescisão para aliviar a folha salarial, assim como fez com Diego Cavalieri e Alexander Lecaros.
As conversas pelo fim do vínculo foram intensificadas durante esta semana, quando o empresário de Guilherme passou a conversar diretamente com o Botafogo. Nesta quinta-feira, o martelo foi batido.

Tópicos Relacionados

botafogo
Recomendado para você

Bruno Schmidt e seu tio Oscar Schmidt
Bruno Schmidt, sobrinho de Oscar, lamenta sua morte por meio das redes sociais
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Hyundai Palisade 2025
Promoções em concessionárias no ES com taxa zero e bônus de até R$ 55 mil

