Guilherme Santos rescinde contrato e não é mais jogador do Botafogo

Enquanto o Botafogo finalizava a preparação para a partida contra o CSA, pela 25ª rodada da Série B do Brasileirão, a diretoria cuidava de questões contratuais. Nesta quinta-feira, Guilherme Santos rescindiu o vínculo com o clube de General Severiano, como o jornalista Venê Casagrande informou primeiramente e o LANCE! confirmou.
Fora dos planos do técnico Enderson Moreira, Guilherme Santos ficava fora até mesmo do banco nas partidas do Botafogo há algumas semanas. A diretoria do clube acenou com a possibilidade de rescisão para aliviar a folha salarial, assim como fez com Diego Cavalieri e Alexander Lecaros.
As conversas pelo fim do vínculo foram intensificadas durante esta semana, quando o empresário de Guilherme passou a conversar diretamente com o Botafogo. Nesta quinta-feira, o martelo foi batido.