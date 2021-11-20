Guilherme projeta clássico entre Botafogo e Flamengo pelo Carioca Sub-15: ‘Estamos confiantes’

Botafogo e Flamengo se enfrentam neste domingo (22), às 15h, na Gávea, pela partida de ida da semifinal do Carioca Sub-15. Guilherme, goleiro do Alvinegro, comentou sobre o duelo e disse que a equipe está confiante para sair com a vitória.- Depois de conseguir grandes resultados e ter feito uma ótima Taça Guanabara, estamos confiantes em passar para a final. O jogo vai ser difícil, mas nós temos capacidade. Estamos nos preparando bem. Nós sabemos que não vai ser um jogo fácil, o Flamengo é uma equipe organizada, mas confiamos no nosso futebol. Todos estão focados e treinando duro, tenho confiança de que podemos sair com a vitória.
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O goleiro do Botafogo também projetou o clássico e disse que espera um jogo bastante disputado por ambas as equipes.
- Nós esperamos que seja um jogo decidido nos detalhes. Clássico é clássico. Não tenho dúvidas de que será um jogo muito grande e muito acirrado. Espero que possamos comemorar a vitória e a classificação.