Guilherme Parede passa por exames antes de assinar com o Vasco

É questão de tempo para Guilherme Parede ser jogador do Vasco. O atacante vai concluir, nesta sexta-feira e, no mais tardar, sábado, os exames médicos para, enfim, assinar contrato de empréstimo com o Cruz-Maltino.O jogador está negativo para Covid-19 e, desta forma, deverá ser rapidamente incorporado ao elenco comandado por Ramon Menezes. O treinador, inclusive, elogiou o jogador que tem chegada iminente a São Januário durante o "De casa com o LANCE!" desta quinta-feira.
Na Argentina, comenta-se que o empréstimo de Guilherme, do Talleres ao Vasco, será até dezembro. Assim, é atendida a vontade do clube cedente. Revelado no Coritiba, ele também interessava ao Coxa.
O atacante era recém-chegado ao país vizinho e já agradava: sete jogos e quatro gols. Mas como os clubes nem retomaram os treinos na Argentina, a ideia da diretoria do clube de Córdoba é mantê-lo em atividade e economizar com os salários.