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futebol

Guilherme Parede passa por exames antes de assinar com o Vasco

Atacante deve concluir bateria relativa à parte clínica nesta sexta-feira ou sábado. Vínculo do jogador de 24 anos com o Cruz-Maltino é de empréstimo junto ao Talleres (ARG)...
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Publicado em 

31 jul 2020 às 17:14

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 17:14

Crédito: O atacante Guilherme Parede esteve cedido ao Internacional no ano passado (Ricardo Duarte/Internacional
É questão de tempo para Guilherme Parede ser jogador do Vasco. O atacante vai concluir, nesta sexta-feira e, no mais tardar, sábado, os exames médicos para, enfim, assinar contrato de empréstimo com o Cruz-Maltino.O jogador está negativo para Covid-19 e, desta forma, deverá ser rapidamente incorporado ao elenco comandado por Ramon Menezes. O treinador, inclusive, elogiou o jogador que tem chegada iminente a São Januário durante o "De casa com o LANCE!" desta quinta-feira.
Na Argentina, comenta-se que o empréstimo de Guilherme, do Talleres ao Vasco, será até dezembro. Assim, é atendida a vontade do clube cedente. Revelado no Coritiba, ele também interessava ao Coxa.
O atacante era recém-chegado ao país vizinho e já agradava: sete jogos e quatro gols. Mas como os clubes nem retomaram os treinos na Argentina, a ideia da diretoria do clube de Córdoba é mantê-lo em atividade e economizar com os salários.

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