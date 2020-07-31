Guilherme Parede passa por exames antes de assinar com o Vasco

É questão de tempo para Guilherme Parede ser jogador do Vasco. O atacante vai concluir, nesta sexta-feira e, no mais tardar, sábado, os exames médicos para, enfim, assinar contrato de empréstimo com o Cruz-Maltino.O jogador está negativo para Covid-19 e, desta forma, deverá ser rapidamente incorporado ao elenco comandado por Ramon Menezes. O treinador, inclusive, elogiou o jogador que tem chegada iminente a São Januário durante o "De casa com o LANCE!" desta quinta-feira.