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Guilherme Parede negocia empréstimo com o Vasco; Coritiba também busca o atacante

Atacante pertence, atualmente, ao Talleres (ARG), mas o futebol no país vizinho não teve nem os treinos retomados ainda por causa da pandemia do novo coronavírus...

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 14:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jul 2020 às 14:30
Crédito: Guilherme Parede passou pelo Internacional no ano passado (Ricardo Duarte/Internacional
O Vasco negocia o empréstimo do atacante Guilherme Parede, vinculado ao Talleres (ARG), até o fim do ano - ou do Campeonato Brasileiro. O jogador de 24 anos interessa também ao Coritiba, outro que fez proposta pelo jogador. A informação foi publicada primeiramente pela Rádio Transamérica de Curitiba. A tendência é que o negócio se desenrole de forma favorável ao Cruz-Maltino.Revelado no clube paranaense, Guilherme tem vínculos e questões pessoais ligadas à cidade de Curitiba, o que também pode pesar. Ao clube argentino interessa manter em atividade o jogador que soma quatro gols em sete jogos, ao mesmo tempo que tenta diminuir os gastos durante a pandemia.
Isso porque, no país vizinho, os treinos nem foram retomados ainda. É a tal "oportunidade de mercado" desejada pelos clubes. No caso do Vasco, a disputa do jogador seria, principalmente, com Vinícius e Talles Magno, atuais titulares da direita e da esquerda do ataque, respectivamente.
Caracterizado pelas jogadas pelas pontas do ataque, Guilherme Parede disputou os primeiros jogos como profissional em 2015. Foi emprestado para o JMalucelli e para o Ipiranga-RS, em 2017, em 2018 fez 12 gols em 47 partidas pelo Coritiba e, no ano passado, voltou a ser emprestado. Marcou cinco gols em 46 jogos pelo Internacional.

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