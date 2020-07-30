Guilherme Parede negocia empréstimo com o Vasco; Coritiba também busca o atacante

O Vasco negocia o empréstimo do atacante Guilherme Parede, vinculado ao Talleres (ARG), até o fim do ano - ou do Campeonato Brasileiro. O jogador de 24 anos interessa também ao Coritiba, outro que fez proposta pelo jogador. A informação foi publicada primeiramente pela Rádio Transamérica de Curitiba. A tendência é que o negócio se desenrole de forma favorável ao Cruz-Maltino.Revelado no clube paranaense, Guilherme tem vínculos e questões pessoais ligadas à cidade de Curitiba, o que também pode pesar. Ao clube argentino interessa manter em atividade o jogador que soma quatro gols em sete jogos, ao mesmo tempo que tenta diminuir os gastos durante a pandemia.