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futebol

Guilherme Nunes volta de empréstimo e busca espaço no Santos em 2022

Volante disputou a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Náutico nesta temporada...
LanceNet

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Publicado em 

30 nov 2021 às 17:42

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 17:42

Guilherme Nunes retornou ao Santos após um breve empréstimo para o Náutico. Neste ano, foram apenas 11 jogos, sendo sete pelo Náutico, três pelo Santos e um pelo time B do Peixe. Recentemente, o jogador também foi emprestado para Portuguesa para a Campeonato Paulista da Séria A2 de 2020.Agora, o volante espera ter uma oportunidade com o técnico Fábio Carille para mostrar seu valor. Vale lembrar que comissão técnica junto com os executivos de futebol do Santos, Edu Dracena e Guilherme Lipi, vão analisar a situação do jogador.
- Minha expectativa é grande em meu retorno ao Santos. Sempre quis defender esta camisa, e agora não será diferente. Retorno com foco em trabalhar duro e mostrar o meu valor ao professor Fábio Carille, para conquistar meu espaço e ser aproveitado por ele - disse Guilherme Nunes.O Menino da Vila teve sua primeira oportunidade na equipe profissional do Santos em 2018, com Jair Ventura. Com a camisa do Peixe ele soma 13 jogos. Antes de ser emprestado ele estava atuando pela equipe Sub-23.
Crédito: GuilhermeNunesesperaconquistarespaçonoSantosem2022(IvanStorti/Santos

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