Guilherme Nunes volta de empréstimo e busca espaço no Santos em 2022

Guilherme Nunes retornou ao Santos após um breve empréstimo para o Náutico. Neste ano, foram apenas 11 jogos, sendo sete pelo Náutico, três pelo Santos e um pelo time B do Peixe. Recentemente, o jogador também foi emprestado para Portuguesa para a Campeonato Paulista da Séria A2 de 2020.Agora, o volante espera ter uma oportunidade com o técnico Fábio Carille para mostrar seu valor. Vale lembrar que comissão técnica junto com os executivos de futebol do Santos, Edu Dracena e Guilherme Lipi, vão analisar a situação do jogador.