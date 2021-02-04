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Guilherme Lazaroni aguarda definições, mas deve permanecer no Brasil na próxima temporada

Lateral da Ponte Preta foi titular durante boa parte da temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 fev 2021 às 17:59

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 17:59

Crédito: Divulgação
Um dos principais titulares da Ponte Preta na temporada, o lateral-esquerdo Guilherme Lazaroni ainda aguarda definições sobre seu futuro. No entanto, a tendência é que o atleta continue atuando no Brasil.Em conversa com o LANCE!, Lazaroni comemorou os bons números e a boa temporada com a camisa da Ponte Preta, mas lamentou a ausência da cereja do bolo: o acesso à Série A.
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- Estou feliz pela temporada, pelos números. Faltou a cereja do bolo que era o acesso, infelizmente não conseguimos, mas particularmente foi uma temporada muito positiva, tive treinadores que me deram confiança e sequência - afirmou.
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O lateral, que pertence ao Portimonense, de Portugal, afirmou que comunicou ao clube sua intenção de permanecer no Brasil. Além disso, ele revelou que já recebeu algumas sondagens de clubes brasileiros.
- Sim, antes mesmo de acabar a temporada tive algumas sondagens e agora que acabou as negociações aumentam, gostaria de permanecer no Brasil, já passei isso pro Portimonense, clube que detém os meus direitos e eles vão tentar fazer um negócio bom pra ambas as partes - concluiu.
*Estagiário, sob supervisão de Ricardo Guimarães.

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