Guilherme Lazaroni aguarda definições, mas deve permanecer no Brasil na próxima temporada

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Um dos principais titulares da Ponte Preta na temporada, o lateral-esquerdo Guilherme Lazaroni ainda aguarda definições sobre seu futuro. No entanto, a tendência é que o atleta continue atuando no Brasil.Em conversa com o LANCE!, Lazaroni comemorou os bons números e a boa temporada com a camisa da Ponte Preta, mas lamentou a ausência da cereja do bolo: o acesso à Série A.

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- Estou feliz pela temporada, pelos números. Faltou a cereja do bolo que era o acesso, infelizmente não conseguimos, mas particularmente foi uma temporada muito positiva, tive treinadores que me deram confiança e sequência - afirmou.

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O lateral, que pertence ao Portimonense, de Portugal, afirmou que comunicou ao clube sua intenção de permanecer no Brasil. Além disso, ele revelou que já recebeu algumas sondagens de clubes brasileiros.

- Sim, antes mesmo de acabar a temporada tive algumas sondagens e agora que acabou as negociações aumentam, gostaria de permanecer no Brasil, já passei isso pro Portimonense, clube que detém os meus direitos e eles vão tentar fazer um negócio bom pra ambas as partes - concluiu.