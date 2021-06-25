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Guilherme e John Everson acertam saídas, mas Fluminense mantém percentuais

Lateral estava no Boavista, do Rio, e irá para o futebol português. Já o volante assinou em definitivo com o Botafogo-SP...

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 13:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jun 2021 às 13:04
Crédito: Lucas Merçon / FFC
O Fluminense acertou, nesta semana, as saídas do lateral Guilherme e o volante John Everson. A rescisão foi amigável e o clube manteve uma porcentagem de direitos econômicos de olho em futuras vendas. As informações foram dadas pelo site Saudações Tricolores em confirmadas pelo LANCE!.
+ Fluminense ultrapassa R$ 387 milhões com vendas de joias de Xerém em 10 anos; relembre
Os dois atletas são formados nas categorias de base do Flu. Guilherme, de 21 anos, estava emprestado ao Boavista até o fim do Campeonato Carioca. Lá, ele fez apenas uma partida. O contrato com o Tricolor era válido até o fim de 2023 e o clube ficou com 40% dos direitos econômicos. Ele vai para uma equipe de Portugal.
Já John Everson estava emprestado ao Botafogo-SP até o fim de seu contrato com o Fluminense, em dezembro. Havia uma cláusula de produtividade no vínculo de empréstimo para renovação automática, mas o Tricolor optou pela rescisão, ficando com 30% dos direitos econômico. Ele assinou por três anos com o clube de Ribeirão Preto pelo qual disputou 12 jogos em 2021.
Veja a tabela do Brasileirão Nas redes sociais, Guilherme já se despediu do Fluminense e escreveu:
- Quero comunicar oficialmente que não seguirei no Fluminense em 2021. Foram 2 anos incríveis de muito aprendizado e de muitas conquistas. No âmbito coletivo, resultados que ficarão para sempre na minha memória. Individualmente falando, tive um crescimento absurdo como atleta e como pessoa e, certamente, devo isto ao clube pela oportunidade e a todos os profissionais que lá estiveram nesse período.. Comissão Técnica, meus companheiros, coordenação/diretoria, departamento médico, rouparia, cozinha, portaria.. enfim, todos - disse.
- Tenham a certeza absoluta que dei o meu melhor e entreguei cada gota de suor enquanto vesti essa linda camisa. Peço desculpas à todos por algo que possa ter feito que desagradasse alguém, mas deixo o meu respeito e a minha gratidão por cada um de vocês. Estarei sempre na torcida e “até breve” - completou.
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