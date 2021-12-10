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futebol

Guilherme Bellintani assume a culpa pelo rebaixamento do Bahia

Presidente não fugiu da sua responsabilidade e chamou a culpa pela queda no Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2021 às 01:02

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 01:02

O Bahia está rebaixado para a Série B do futebol brasileiro. Nesta quinta-feira, o Tricolor foi até a Arena Castelão e acabou superado pelo Fortaleza por 2 a 1.
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O resultado pesou na conta do Esquadrão de Aço que viu o Juventude vencer o Corinthians e ultrapassa-lo na classificação.
Bellintani
Com o rebaixamento consumado, Guilherme Bellintani, presidente do Tricolor, chamou a responsabilidade e assumiu a culpa.
'Toda raiva e toda decepção que o torcedor teve comigo, e tem neste momento, é absolutamente compreensível. Sou o grande responsável pelo que aconteceu, as decisões foram tomadas por mim ou autorizadas por mim. Mas dentro de algum nível temos que ter tranquilidade para recolocar o Bahia na rota da primeira divisão do Campeonato Brasileiro', declarou o mandatário, antes de completar:
'Nada do que eu disser vai mudar um milímetro do que o torcedor está sentindo, mas eu errei tentando acertar, baseado em informações que eu tive, os recursos que eu tive'.
Crédito: BellintaniassumiuaculpapelaquedadoBahia(Foto:Divulgação

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