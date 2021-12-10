Guilherme Bellintani assume a culpa pelo rebaixamento do Bahia

O Bahia está rebaixado para a Série B do futebol brasileiro. Nesta quinta-feira, o Tricolor foi até a Arena Castelão e acabou superado pelo Fortaleza por 2 a 1.

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

O resultado pesou na conta do Esquadrão de Aço que viu o Juventude vencer o Corinthians e ultrapassa-lo na classificação.

Bellintani

Com o rebaixamento consumado, Guilherme Bellintani, presidente do Tricolor, chamou a responsabilidade e assumiu a culpa.

'Toda raiva e toda decepção que o torcedor teve comigo, e tem neste momento, é absolutamente compreensível. Sou o grande responsável pelo que aconteceu, as decisões foram tomadas por mim ou autorizadas por mim. Mas dentro de algum nível temos que ter tranquilidade para recolocar o Bahia na rota da primeira divisão do Campeonato Brasileiro', declarou o mandatário, antes de completar:

'Nada do que eu disser vai mudar um milímetro do que o torcedor está sentindo, mas eu errei tentando acertar, baseado em informações que eu tive, os recursos que eu tive'.