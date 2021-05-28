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GUIA DO BRASILEIRÃO-Série B: Cruzeiro está mais maduro e retorno à elite é mais real do que em 2020

A Raposa reformulou seu time, está mais consistente, porém, ainda precisa melhorar aspectos importantes na equipe...

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 10:05

LanceNet

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Publicado em 

28 mai 2021 às 10:05
Crédito: A Raposa está com um ambiente mais estável nesta temporada, para ter um sonho real e palpável de voltar à elite nacional-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O ano de 2020 do Cruzeiro foi uma lástima em campo. Ficou de fora das finais do Campeonato Mineiro e fez uma campanha decepcionante na Série B, ocupando um modesto 11º lugar, muito aquém da expectativa de jogar a segunda divisão nacional e voltar à elite logo em seguida. Ledo engano. A desorganização do clube dentro de fora de campo, impediram que a Raposa voltasse ao lugar que lhe é de direito. Todavia, em 2021, o cenário está um pouco melhor. Ambiente menos turbulento fora das quatro linhas e um time mais estável, que fez uma campanha digna no Estadual, dentro de suas limitações e com potencial para sonhar com o acesso sob o comando de Felipe Conceição, que deu um padrão de jogo à equipe, que não fora visto em 2020, com quatro treinadores diferentes. Time-base: Fábio, Cáceres, Ramon, Weverton e Matheus Pereira; Matheus Barbosa, Adriano e Rômulo; Bruno José, Airton e Rafael Sobis. Vaivém da Raposa:Quem chegou: Joseph, Klebinho e Guilherme BissoliQuem saiu: Léo e Alan RuschelQuem pode chegar: sem reforços no momentoQuem pode sair: William PottkerNecessidade de reforços: Laterais e armadoresRetornos de empréstimo: sem retornos
CONFIRA A TABELA DA SÉRIE B DO BRASILEIRÃO Os 10 primeiros jogos:​29/5 Confiança-SE x Cruzeiro - Batistão6/6 - Cruzeiro x CRB- Mineirão12/6- Cruzeiro x Goiás - Mineirão16/6 - Ponte Preta x Cruzeiro - Moisés Lucarelli19/6 - Operário-PR x Cruzeiro - Germano Kruger23/6 - Cruzeiro x Vasco - Mineirão26/6 - CSA x Cruzeiro - Rei Pelé29/6 - Cruzeiro x Guarani - Mineirão3/7 - Brasil de Pelotas-RS x Cruzeiro - Bento Freitas7/7 - Cruzeiro x Coritiba - Mineirão Opinião do setorista - Anderson Gonçalves O Cruzeiro já aceitou que está na segunda divisão nacional após a campanha ruim de 2020. Esse foi o principal passo da equipe celeste para ter possibilidades de retorno à elite nacional. A soberba do ano passado, quando pensou, de forma equivocada, que sua pesada camisa poderia garantir o acesso, trouxe uma dura realidade para o clube, ainda em grave crise. A Raposa conseguiu estabilizar o ambiente e tem um time mais arrumado do que na temporada passada, com um Felipe Conceição querendo que o Cruzeiro jogue para cima de seus adversários, algo bem diferente dos quatro técnicos de 2020, todos com ideias frágeis de ataque, com foco em defesas seguras, o que custou jogos importantes em casa, quando a equipe azul teria de se impor. Mesmo com gigantes do porte de Botafogo e Vasco na Série B, o Cruzeiro sai na frente dessas equipes, pois não tem o trauma de uma queda, como os cariocas. Logo, o foco cruzeirense deve ser forte em casa e aí sim, usar a força da sua tradição em duelos longe de Belo Horizonte.

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