GUIA DO BRASILEIRÃO: Santos entra, mais uma vez, sob a desconfiança dos torcedores

O Santos entra no Campeonato Brasileiro 2022 mais uma vez sob a desconfiança dos seus torcedores. Eliminado ainda na primeira fase do Campeonato Paulista e lutando para não cair até a última rodada, o Peixe estreou na Copa Sul-Americana com derrota por 1 a 0 para o Banfield.O Peixe tenta, com Fabián Bustos, mudar este cenário e surpreender. Nas últimas duas semanas, a equipe ganhou cinco reforços, principalmente para o meio-campo, setor mais carente do elenco. Assim, entre garotos, experientes e reforços, o Alvinegro tenta “recomeçar” a temporada.
Time-base: João Paulo, Eduardo Bauermann, Maicon e Kaiky; Marcos Guilherme, Willian Maranhão, Rodrigo Fernández, Ricardo Goulart e Felipe Jonatan; Lucas Barbosa e Lucas Braga. Técnico: Fabián Bustos.
Vaivém do PeixeQuem chega: Fabián Bustos (técnico); Maicon (zagueiro), Willian Maranhão (volante), Rodrigo Fernández (volante), Jhojan Julio (meia-atacante) e Ângulo (atacante);Quem sai: Fábio Carille (técnico), Daniel Guedes (Lateral), Jobson (volante)Quem pode chegar: -Quem pode sair: Kaiky, Lucas Braga e Robson ReisNecessidade de reforços: Lateral-direito e esquerdoRetornos de empréstimo: Anderson Ceará e Matheus Moraes (Maringá) e Guilherme Nunes (Ferroviária)Confira os jogos do Santos no Brasileirão:1ª rodada (9/4) - Fluminense x Santos2ª rodada (17/4) - Santos x Coritiba3ª rodada (24/4) - Santos x América-MG4ª rodada (2/5) - São Paulo x Santos5ª rodada (8/5) - Santos x Cuiabá6ª rodada (15/5) - Goiás x Santos7ª rodada (22/5) - Santos x Ceará8ª rodada (29/5) - Santos x Palmeiras9ª rodada (5/6) - Athletico x Santos10ª rodada (8/6) - Santos x Internacional11ª rodada (12/6) - Atlético-MG x Santos12ª rodada (15/6) - Juventude x Santos13ª rodada (19/6) - Santos x Red Bull Bragantino14ª rodada (26/6) - Corinthians x Santos15ª rodada (3/7) - Santos x Flamengo16ª rodada (10/7) - Santos x Atlético-GO17ª rodada (17/7) - Avaí x Santos18ª rodada (20/7) - Santos x Botafogo19ª rodada (24/7) - Fortaleza x Santos
Opinião do setorista Guilherme Lesnok:A temporada do Santos em 2022 prometia algo mais tranquilo do que o torcedor viveu em 2021. À época, o Peixe brigou para não cair tanto no Campeonato Paulista quanto no Campeonato Brasileiro. Mas, na prática, não foi o que aconteceu. No torneio regional, o Peixe sofreu e terminou sem avançar para fase final. Pior do que isso, o Alvinegro da Vila novamente lutou para não cair.
No ano passado, o Peixe teve no comando técnico Ariel Holan, Fernando Diniz e Fábio Carille. Neste começo do ano, não foi diferente. Carille começou como treinador, mas após o começo ruim, deu lugar ao argentino Fabián Bustos.
Ciente dos problemas, a gestão de Andres Rueda, liderada pelo executivo de futebol Edu Dracena foram atrás de reforços: Auro, lateral-direito, Maicon, zagueiro, Rodrigo Fernández, volante, Willian Maranhão, também volante, Jhojan Julio, meia-atacante e Bryan Ângulo, centroavante, foram contratados. Todos foram aprovados pelo técnico Bustos.
Com misto de experiência e juventude, o Peixe tenta deixar a desconfiança do lado. O atacante Marcos Leonardo é um dos principais destaques da equipe. Ele ganhou a vaga de titular no final da temporada passada e não saiu mais do time. Com contrato renovado, o Menino da Vila ganhou a camisa 9, acumulou passagens pela Seleção de base e é uma das maiores esperanças santistas.
Com isso, o Santos tenta sofrer menos na temporada. O Peixe quer, com elenco mais cascudo e com a magia dos mais jovens, terminar um ano sem sustos. Uma classificação para próxima fase da Copa Libertadores pode ser algo importante para o clube que tenta se reconstruir, dentro e fora de campo.