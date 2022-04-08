GUIA DO BRASILEIRÃO: em ano histórico, Red Bull Bragantino pode sonhar alto

Em franca evolução desde que o investimento da Red Bull catapultou novamente o Bragantino no cenário nacional, o Massa Bruta chega no Campeonato Brasileiro após retornar à semifinal do Campeonato Paulista e, na temporada passada, ter sido vice-campeão da Sul-Americana bem como ter alcançado a Libertadores depois da sexta posição no BR-2021. Ou seja, motivação certamente não faltará para brigar por objetivos ainda mais ambiciosos. >Confira as primeiras rodadas detalhadas do Campeonato BrasileiroVaivém do Bragantino​Quem chega: Lucão (goleiro), Halls (zagueiro), Renan (zagueiro), José Hurtado (lateral-direito), Ramon (lateral-esquerdo), Hyoran (meio-campista), Carlos Eduardo (atacante) e Sorriso (atacante). Quem sai: Weverton (lateral-direito), Edimar (lateral-esquerdo), Fabrício Bruno (zagueiro), Cristiano (meia), Chrigor (atacante), Pedrinho (atacante) e Vitinho (atacante).Quem pode chegar: Kanu (zagueiro)Quem pode sair: -Necessidade de reforços: centroavante.Retornos de empréstimo: -