GUIA DO BRASILEIRÃO: em ano histórico, Red Bull Bragantino pode sonhar alto

Em franca evolução desde que o investimento da Red Bull catapultou novamente o Bragantino no cenário nacional, o Massa Bruta chega no Campeonato Brasileiro após retornar à semifinal do Campeonato Paulista e, na temporada passada, ter sido vice-campeão da Sul-Americana bem como ter alcançado a Libertadores depois da sexta posição no BR-2021. Ou seja, motivação certamente não faltará para brigar por objetivos ainda mais ambiciosos. >Confira as primeiras rodadas detalhadas do Campeonato BrasileiroVaivém do BragantinoQuem chega: Lucão (goleiro), Halls (zagueiro), Renan (zagueiro), José Hurtado (lateral-direito), Ramon (lateral-esquerdo), Hyoran (meio-campista), Carlos Eduardo (atacante) e Sorriso (atacante). Quem sai: Weverton (lateral-direito), Edimar (lateral-esquerdo), Fabrício Bruno (zagueiro), Cristiano (meia), Chrigor (atacante), Pedrinho (atacante) e Vitinho (atacante).Quem pode chegar: Kanu (zagueiro)Quem pode sair: -Necessidade de reforços: centroavante.Retornos de empréstimo: -
Os primeiros jogos
11/4 - Juventude x Bragantino - Alfredo Jaconi17/4 - Bragantino x Atlético-GO - Nabi Abi Chedid23/4 - Bragantino x São Paulo - Nabi Abi Chedid30/4 - Ceará x Bragantino - Arena Castelão8/5 - Bragantino x Corinthians - Nabi Abi Chedid15/5 - Palmeiras x Bragantino - Allianz Parque22/5 - Bragantino x Atlético-MG - Nabi Abi Chedid29/5 - Goiás x Bragantino - Serrinha5/6 - Bragantino x Internacional - Nabi Abi Chedid8/6 - Bragantino x Flamengo - Nabi Abi Chedid
Opinião do setorista - Futebol Latino
A capacidade de grandes feitos já foi demonstrada pela equipe que, sob o comando de Mauricio Barbieri, tem como proposta dominar a partida, independente de quem seja o adversário. Apesar dessa filosofia ainda não ter conquistado um troféu de primeira linha (bateu na trave na Sul-Americana de 2021), é uma equipe técnica, perigosa e que, dentro da normalidade, brigará novamente por vaga na edição de 2023 da Libertadores.