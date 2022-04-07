GUIA DA SÉRIE B: após revolução interna, Vasco promete brigar pelo acesso, mas precisa evoluir no ataque

O Vasco foi eliminado do Campeonato Carioca na fase semifinal, caiu precocemente na Copa do Brasil, mas ainda é tudo muito novo para a equipe. Enquanto tenta conciliar um presente de luta e a perspectiva de um futuro que deverá ser milionário - via venda da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) -, dois times deixaram o clube e quase o mesmo número chegou a São Januário. Neste contexto, espera-se que o time de Zé Ricardo brigue pelo acesso - e só de fazê-lo de forma efetiva já será mais do que o desempenho patético de 2021. Mas as dificuldades que se avizinham parecem ainda maiores do que pareciam no ano passado.Time-base: Thiago Rodrigues, Weverton, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara, Juninho (Luiz Henrique) e Nenê; Gabriel Pec, Raniel e Figueiredo - Técnico: Zé Ricardo.

Vaivém do VascoQuem chega: Thiago Rodrigues, Weverton, Gabriel Dias, Anderson Conceição, Edimar, Yuri Lara, Zé Gabriel, Vitinho, Luiz Henrique, Matheus Barbosa, Nene, Bruno Nazário, Isaque, Palacios, Erick, Lucas Oliveira, Raniel, Zé Vitor, Getúlio e Zé Ricardo (técnico)Quem sai: Vanderlei, Lucão, Cayo Tenório, Walber, Cangá, Ernando, Leandro Castan, Yuri, Menezes, Ricardo Graça, Zeca, Romulo, Caio Eduardo, Michel, Andrey, Bruno Gomes, Caio Lopes, Galarza, Lucas Santos, Carlinhos, Guilherme Carneiro, Marquinhos Gabriel, Léo Jabá, Morato, Tiago Reis, Daniel Amorim e Germán Cano e Fernando Diniz (técnico)Quem pode chegar: NinguémQuem pode sair: NinguémNecessidade de reforços: PontasRetorno de empréstimo: Fintelman

Os primeiros jogos:8/4 - Vasco x Vila Nova - São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)16/4 - CRB x Vasco - Rei Pelé, em Maceió (AL)22/4 - Chapecoense x Vasco - Arena Condá, em Chapecó (SC)27/4 - Vasco x Ponte Preta - São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)30/4 - Tombense x Vasco - Soares de Azevedo, em Muriaé (MG)7/5 - Vasco x CSA - São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)A definir - Vasco x Bahia - a definirA definir - Guarani x Vasco - a definirA definir - Vasco x Brusque - a definirA definir - Vasco x Grêmio - a definirOpinião do setorista - Felippe Rocha

A campanha vexatória de um time que era favorito ao acesso na temporada passada exigiu grandes mudanças no Vasco. E para esta edição da Série B do Campeonato Brasileiro, a revolução do time foi preparada admitidas dificuldades para contratar e um Estadual de objetivo mínimo atingido. Na Copa do Brasil, o time fez vergonha.

Neste cenário, outras cinco contratações chegaram para a principal competição do time no ano - no máximo uma estará à disposição para a estreia. A maioria das lacunas observadas no primeiro trimestre foi preenchida, existe espinha dorsal, mas ainda há problemas cujas soluções precisam ser comprovadas.

Os reservas de Quintero e Anderson Conceição são o lesionado Ulisses, os ainda juniores Zé Vitor e Eric Pimentel e os improvisados Gabriel Dias e Zé Gabriel. Nas pontas, Gabriel Pec foi destaque no Campeonato Carioca, mas as outras opções de velocidade são os recém-chegados Erick e Lucas Oliveira. O Vasco precisa torcer para a dupla corresponder.

-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro

O time de 2021 era técnico como uma equipe da Série A, joga, mas carecia de diferentes virtudes defensivas e físicas. A equipe de Zé Ricardo - também o técnico foi contratado para esta temporada - ainda tenta apresentar repertório ofensivo mais amplo enquanto, na marcação, parece organizada.

O problema é que, para este ano, o número de equipes com orçamento volumoso disputando a Série B aumentou. Bahia, Grêmio e Sport estão na competição; o Cruzeiro, assim como o Vasco, vive momento de transição visando um futebol mais capaz de brigar; e ainda há as equipes acostumadas às dificuldades da disputa.

Só se fala em acesso em São Jauário. Mas serão muitos os adversários para tirar pontos e impor potenciais crises.