GUIA BRASILEIRÃO - Coritiba volta à elite para escapar do rebaixamento

Campeão estadual, o Coritiba conseguiu o seu primeiro objetivo na temporada. Pela Copa do Brasil, o time se manteve vivo sem maiores sustos e agora coloca suas fichas para a principal competição do seu calendário. Escapar da queda será o grande título para o time do Couto Pereira no Brasileirão.
Time-base: Alex Muralha; Warley, Henrique, Luciano Castán e Egídio (Guilherme Biro); Willian Farias, Andrey e Thonny Anderson; Igor Paixão, Alef Manga e Léo Gamalho. Técnico: Gustavo Morínigo
Vaivém do Coritiba
Quem chega: Guillermo de los Santos (zagueiro), Warley (lateral), Egídio (lateral), Diego Porfírio (lateral), Andrey (meio-campo) ,Matías Galarza (meio-campo), Régis (meio-campo), Pablo García (meio-campo), Tonny Anderson (meio-campo), Alef Manga (atacante), Clayton (atacante) e Fabrício Daniel (atacante)
Quem sai: Wilson (goleiro), Nathan Ribeiro (zagueiro), Wellington Carvalho (zagueiro), Henrique Vermudt (zagueiro), Romário (lateral) , Valdeci (meio-campo), Rafinha (atacante), Guilherme Azevedo (atacante), Waguininho (atacante) (Cruzeiro), William Alves (atacante), Dalberto (atacante)
Quem pode chegar: -
Quem pode sair: -
Necessidade de reforços: zagueiro
Retornos de empréstimo: Kazu (lateral), Neilton (atacante)
Os primeiros jogos:
10/04 - Coritiba x Goiás - Couto Pereira
17/04 - Santos x Coritiba – Vila Belmiro
23/04 - Atlético-MG x Coritiba - Mineirão
01/05 - Coritiba x Fluminense – Couto Pereira
09/05 - Avaí x Coritiba - Ressacada
15/05 - Coritiba x América-MG – Couto Pereira
22/05 - Atlético-GO x Coritiba – Antonio Acioly
29/05 - Coritiba x Botafogo – Couto Pereira
05/06 - Ceará x Coritiba – Arena Castelão
08/06 - Coritiba x São Paulo – Couto Pereira
Opinião - Rafael Takacs (Futebol Latino)
Assim como da última vez que participou da elite, o Coritiba vai lutar para escapar do rebaixamento. O Coxa passa por momento delicado na questão financeira e precisa manter a cabeça fria nos momentos de dificuldade. Talvez, o ponto de equilíbrio para obter bons resultados é não mexer na comissão técnica de Gustavo Morínigo, que faz um bom trabalho no comando da equipe.