Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Guerrero completa 14 clássicos sem marcar gols

Peruano passou em branco mais uma vez no Gre-Nal...
LanceNet

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 06:35

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Maior artilheiro da história da seleção do Peru e principal goleador estrangeiro do Corinthians em todos os tempos, Paolo Guerrero vive um incômodo jejum no Internacional. Desde que chegou ao clube, em 2018, o centroavante ainda não estufou as redes do maior rival, o Grêmio.
Nessa quarta-feira, pela semifinal do Gauchão, mais uma vez o camisa 9 passou em branco, e o Tricolor acabou levando a melhor: 2 a 0, gols de Maicon e Isaque. Esse foi o 7º Gre-Nal sem gols do atacante.
A saga de Guerrero, no entanto, não começou no Sul. Nos três anos em que defendeu o Flamengo, o atacante enfrentou o Vasco em nove oportunidades e também não estufou as redes nenhuma vez. Um feito negativo que marcou a trajetória do camisa 9 pela Gávea.O desempenho em clássicos só não é pior porque no Rio haviam outros rivais. Se o Cruz-Maltino não sofreu nos pés do peruano, o mesmo não pode se dizer de Fluminense e Botafogo. Paolo marcou oito vezes sobre o Fluminense e Botafogo, quatro em cada, em 17 confrontos. Ainda assim, o jejum é longo.
A última vez que Guerrero marcou num clássico estadual foi no Fla-Flu de 7 de maio de 2017, que deu o título carioca ao Rubro-Negro após vitória por 2 a 1. Ou seja, há mais de três anos que o centroavante não marca contra um rival. De lá pra cá, já são 14 duelos contra rivais sem anotar um único tento sequer.
JEJUM DE GUERRERO EM CLÁSSICOS
04/06/2017 - Flamengo 0x0 Botafogo18/06/2017 - Fluminense 2x2 Flamengo08/07/2017 - Vasco 1x0 Flamengo23/08/2017 - Flamengo 1x0 Botafogo10/09/2017 - Botafogo 2x0 Flamengo12/10/2017 - Flamengo 1x1 Fluminense21/07/2018 - Flamengo 2x0 Botafogo14/04/2019 - Internacional 0x0 Grêmio17/04/2019 - Grêmio 0x0 Internacional03/11/2019 - Grêmio 2x0 Internacional15/02/2020 - Internacional 0x1 Grêmio12/03/2020 - Grêmio 0x0 Internacional​22/07/2020 - Internacional 0x1 Grêmio​05/08/2020 - Grêmio 2x0 Internacional

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados