Guerrero comemora dois anos de sua estreia oficial pelo Inter

Crédito: Ricardo Duarte/SC Internacional

Um dos principais reforços para a equipe do Internacional para essa temporada, Paolo Guerrero vai completar mais uma marca importante pela equipe colorada. Após recuperar-se de uma lesão no joelho, o atacante retornou a atuar nessa temporada e na última terça-feira comemorou dois anos de sua estreia com a camisa nove da equipe gaúcha. O duelo aconteceu contra o Caxias, no Beira Rio, e a equipe da casa venceu os serranos pelo placar de 2 a 0 com um gol do peruano. Aquela data marcou oficialmente o início a construção de sua história na equipe.

Reforço de peso e contratado para colocar a bola na casinha, o jogador não deixou a desejar. Em todas as suas estreias em competições pelo Inter ele balançou as redes anotando gol contra o Caxias, em sua estreia pelo Estadual, gol contra o Palestino em sua primeira partida da Libertadores, marcou também em sua estreia no Campeonato Brasileiro contra seu ex-clube, o Flamengo, e na primeira partida da Copa do Brasil contra o Paysandu. Todas essas partidas aconteceram na temporada de 2019, a sua primeira pelo time de Porto Alegre.

'Tenho um carinho e sempre gosto de me recordar dessa data. Ela marca o primeiro passo que dei aqui no Inter e eu consegui estrear marcando um gol. Fico muito feliz também por ter deixado minha marca em todas as estreias que eu fiz pelo clube e ter alcançado marcas expressivas com a camisa colorada. Agradeço o carinho do torcedor que é sempre importante e quero dar continuidade no trabalho e dar muitas alegrias para a nação colorada', afirma Guerrero.