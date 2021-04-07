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Guerrero comemora dois anos de sua estreia oficial pelo Inter

Primeiro jogo do peruano aconteceu contra o Caxias pelo Campeonato Gaúcho...

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 18:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 abr 2021 às 18:53
Crédito: Ricardo Duarte/SC Internacional
Um dos principais reforços para a equipe do Internacional para essa temporada, Paolo Guerrero vai completar mais uma marca importante pela equipe colorada. Após recuperar-se de uma lesão no joelho, o atacante retornou a atuar nessa temporada e na última terça-feira comemorou dois anos de sua estreia com a camisa nove da equipe gaúcha. O duelo aconteceu contra o Caxias, no Beira Rio, e a equipe da casa venceu os serranos pelo placar de 2 a 0 com um gol do peruano. Aquela data marcou oficialmente o início a construção de sua história na equipe.
Reforço de peso e contratado para colocar a bola na casinha, o jogador não deixou a desejar. Em todas as suas estreias em competições pelo Inter ele balançou as redes anotando gol contra o Caxias, em sua estreia pelo Estadual, gol contra o Palestino em sua primeira partida da Libertadores, marcou também em sua estreia no Campeonato Brasileiro contra seu ex-clube, o Flamengo, e na primeira partida da Copa do Brasil contra o Paysandu. Todas essas partidas aconteceram na temporada de 2019, a sua primeira pelo time de Porto Alegre.
'Tenho um carinho e sempre gosto de me recordar dessa data. Ela marca o primeiro passo que dei aqui no Inter e eu consegui estrear marcando um gol. Fico muito feliz também por ter deixado minha marca em todas as estreias que eu fiz pelo clube e ter alcançado marcas expressivas com a camisa colorada. Agradeço o carinho do torcedor que é sempre importante e quero dar continuidade no trabalho e dar muitas alegrias para a nação colorada', afirma Guerrero.
Além disso, alcançou marcas importantes como seu centésimo gol vestindo a camisa de um clube brasileiro e tornou-se o maior artilheiro estrangeiro em atividade do Brasileirão com 55 gols marcados. Dando a sua terceira temporada em solo gaúcho, com a camisa do Internacional Paolo já entrou em campo em 60 jogos e balançou as redes em 30 oportunidades.

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