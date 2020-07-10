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Guarín quebra o silêncio, mas segue misterioso: 'Eu vou embora, mas volto. É um até logo'

Colombiano fez rápida transmissão ao vivo no Instagram e foi enigmático nas palavras. Aparentemente, a ausência dele do Vasco deverá se prolongar...
LanceNet

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Publicado em 

10 jul 2020 às 03:12

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 03:12

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco
O período ausente de Guarín dos treinos presenciais do Vasco se acumulam. Porém, nesta quinta-feira o colombiano quebrou o silêncio. Durante transmissão de poucos minutos em sua conta pessoal no Instagram, o volante de 34 anos deu a seguinte declaração.
- De coração: eu vou, mas volto. É um até logo, nunca adeus - afirmou, ao lado do cantor MC Darlan.
Outros amigos do meio-campista estavam no local. Noutro momento da live, realizada por volta das 23h, o jogador também cantarolou os versos "Eu não vou embora, eu não vou embora e São Januário virou minha casa agora".
Por outro lado, MC Darlan reforçou o que parece ser a tendência dos últimos dias: Guarín deixar o Cruz-Maltino.
- É um até logo - disse o cantor.
Guarín passa por problemas pessoais e não esteve nos treinos em São Januário nas duas últimas semanas. Ele está autorizado a cumprir treinamentos somente em casa, mas uma decisão deverá ser oficializada em breve.

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