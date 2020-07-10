Guarín quebra o silêncio, mas segue misterioso: 'Eu vou embora, mas volto. É um até logo'

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco

O período ausente de Guarín dos treinos presenciais do Vasco se acumulam. Porém, nesta quinta-feira o colombiano quebrou o silêncio. Durante transmissão de poucos minutos em sua conta pessoal no Instagram, o volante de 34 anos deu a seguinte declaração.

- De coração: eu vou, mas volto. É um até logo, nunca adeus - afirmou, ao lado do cantor MC Darlan.

Outros amigos do meio-campista estavam no local. Noutro momento da live, realizada por volta das 23h, o jogador também cantarolou os versos "Eu não vou embora, eu não vou embora e São Januário virou minha casa agora".

Por outro lado, MC Darlan reforçou o que parece ser a tendência dos últimos dias: Guarín deixar o Cruz-Maltino.

- É um até logo - disse o cantor.