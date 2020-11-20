Guardiola fala sobre demissão de Dome: 'Fez um bom trabalho'

Antes da partida contra o Tottenham pela Premier League, Pep Guardiola deu uma entrevista coletiva e falou sobre a demissão de Domènec Torrent. Para o treinador do Manchester City, que renovou até 2023, seu ex-auxiliar fez um bom trabalho no Flamengo.

- Foi uma decisão do Flamengo, da sua diretoria. Eu sei que há muitos, não é apenas um que decide. Ele fez um bom trabalho. Não se pode treinar em uma pandemia, mas esta é a decisão. Ele está grato pela experiência de treinar no Brasil - disse.Em 26 jogos no comando do Rubro-Negro, Dome somou 15 vitórias, cinco empates e seis derrotas. Em seu lugar, Rogério Ceni foi anunciado como o novo treinador do clube carioca.