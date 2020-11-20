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Guardiola fala sobre demissão de Dome: 'Fez um bom trabalho'

Ex-auxiliar do treinador do Manchester City, o espanhol somou 15 vitórias,
cinco empates e seis derrotas no comando do Flamengo...
LanceNet

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Publicado em 

20 nov 2020 às 12:27

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 12:27

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Antes da partida contra o Tottenham pela Premier League, Pep Guardiola deu uma entrevista coletiva e falou sobre a demissão de Domènec Torrent. Para o treinador do Manchester City, que renovou até 2023, seu ex-auxiliar fez um bom trabalho no Flamengo.
- Foi uma decisão do Flamengo, da sua diretoria. Eu sei que há muitos, não é apenas um que decide. Ele fez um bom trabalho. Não se pode treinar em uma pandemia, mas esta é a decisão. Ele está grato pela experiência de treinar no Brasil - disse.Em 26 jogos no comando do Rubro-Negro, Dome somou 15 vitórias, cinco empates e seis derrotas. Em seu lugar, Rogério Ceni foi anunciado como o novo treinador do clube carioca.
Dome e Guardiola trabalharam juntos no Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City. Antes de assumir o Flamengo, o treinador comandou o New York City FC.

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